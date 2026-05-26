El rival de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a quien le robaron el pasaporte en medio de su casamiento y se puede perder el Mundial 2026: "No pudo viajar"

El combinado de Arabia Saudita primer rival de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, ultima detalles para su participación con la ilusión de avanzar a la próxima ronda por segunda vez en su historia.

No obstante, la preparación no está exenta de obstáculos porque el equipo dirigido por el griego Georgios Donis tendrá un ausente destacado en el inicio de las prácticas por un hecho extrafutbolístico.

Saud Abdulhamid , lateral derecho del Lens, que acaba de ganar la Copa Francia en un partido en el que los árbitros tomaron una medida extraña para lo que es el fútbol, debía iniciar su viaje este lunes con la intención de ponerse a las órdenes de Donis y la Federación Saudita de Fútbol (FSF) informó que las razones de este retraso se debieron a que le robaron su pasaporte en Holanda, donde celebraba su casamiento .

Arabia Saudita será el primer rival de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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De esta manera, sumó su primer inconveniente con su preparación y la ausencia de Saud Abdulhamid.

"El jugador no pudo viajar hoy a Riad como estaba previsto después de que su vehículo privado fuera asaltado en Ámsterdam, donde se encontraba con su familia por su ceremonia de boda. El incidente resultó en la pérdida de pertenencias personales, incluido su pasaporte", informó la FSF a través de un comunicado divulgado en redes sociales.

Por otro lado, el ente se mostró predispuesto para acelerar los trámites administrativos, ya que el jugador se arriesga a perderse el Mundial 2026 si no regulariza su situación. La Federación afirmó que "está coordinando con el Ministerio de Deportes para dar seguimiento a la investigación y también está trabajando con la Embajada del Reino de Arabia Saudita en Holanda para emitir los documentos necesarios que permitan al jugador unirse al equipo".

Hasta el momento, el ganador de la Copa Francia con Lens no se pronunció sobre el tema de forma pública, pero sí posteó una historia después de haberse casado, con una fotografía suya con traje y escribió: "Alabado sea Dios, con cuya gracia se completan las buenas obras. Con Su alabanza y favor, firmé mi contrato de matrimonio. Le pido a Dios todopoderoso que me conceda a mí y a ustedes el éxito".

El lateral derecho ya jugó el Mundial Qatar 2022, donde completó los 90 minutos en la primera fase contra Argentina, Polonia y México.