Los arroceros, la mirada sobre el primer logro tras el acuerdo Mercosur-UE y el objetivo que los ilusiona

Guillermo O’Brien , presidente de la gremial de productores arroceros , valoró el primer beneficio que Uruguay logró para sus exportaciones del cereal a Europa , tras la reciente entrada en vigencia provisoria del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), precisando que si bien de momento el impacto es menor existen expectativas de un aprovechamiento relevante a corto plazo .

Eso último tiene como explicación la posibilidad de avanzar hacia la colocación de arroz elaborado, empaquetado para venta minorista, con una “marca país” y un aprovechamiento óptimo del beneficio arancelario , con base en la muy buena imagen que tiene Uruguay como proveedor de arroz a exigentes destinos en Europa.

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En 2025, del 1° de marzo al 30 de noviembre con base en datos de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), la UE fue el segundo mayor mercado para el arroz uruguayo (detrás de México), con un peso del 21% en el total de divisas generadas, alcanzando US$ 86 millones por 163 mil toneladas a un valor FOB de US$ 527/ton. Uruguay XXI informó que el total de ingresos por exportaciones de arroz en 2026 fue US$ 529 millones y el rubro ocupó el sexto sitio del ranking liderado por carne vacuna.

Negociaciones extensas hacia un buen puerto

En diálogo con El Observador, a modo de contexto, O’Brien recordó que en 2019 el Mercosur logró un cupo de acceso al mercado europeo, libre de impuestos, para 60 mil toneladas de arroz.

Fue, mencionó, una negociación exitosa en la que intervinieron la ACA, la Gremial de Molinos Arroceros y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una gestión que a nivel de Cancillería lideró la actual subsecretaria, la embajadora Valeria Csukasi.

Ahora, tras la concreción del acuerdo entre ambos bloques –firmado el 17 de enero en Asunción y activo en forma provisional desde el 1° de mayo– se inició un período de negociación en la interna del Mercosur para acordar la distribución de ese cupo de 60 mil toneladas, para lo cual hay tiempo hasta setiembre.

Para llegar a ese volumen global se avanzará con 10 mil toneladas cada año, a la vez que –prorrateadas 10 .000 toneladas por activarse al inicio del quinto mes– el cupo en 2026 quedó en 6.677 toneladas para todo el Mercosur.

Aprovechando que es el principal exportador hacia Europa desde antes del acuerdo Mercosur-UE, Uruguay logró vehiculizar los certificados correspondientes para obtener la mayoría del cupo, un 63%, lo que representa unas 4.000 toneladas.

Cada año Uruguay embarca hacia Europa unas 200 mil toneladas de un arroz de menor nivel arancelario, dado que es de baja manufacturación, básicamente exporta arroz cargo, integral, por lo que se paga entorno a 40 euros por tonelada.

Por lo tanto, el impacto económico favorable en esta primera instancia no es de gran magnitud: “Estamos hablando de montos chicos, por lo tanto sí es algo positivo, en esa dimensión”, definió.

La esperanza de los arroceros

O’Brien, enseguida, señaló que “la mayor esperanza que tenemos es que a partir del año que viene, una vez negociado el cupo, Uruguay pueda aprovechar su participación con arroces 100% elaborados, con arroz blanco que pueda ir con una marca uruguaya para su comercialización directo en góndolas, algo por lo cual hoy se abonan aranceles mucho mayores, US$ 195 por tonelada”.

“Ahí es donde podríamos realmente estar haciendo una mayor diferencia”, concluyó el presidente de la asociación que nuclea a los productores de arroz en Uruguay.

El dato

Este año Uruguay produjo, en un área de casi 164 mil hectáreas y un rendimiento próximo a 9.200 kg/ha en promedio, alrededor de 1,5 millones de toneladas de arroz, de lo cual negociará al exterior durante todo el ejercicio más del 90% -Uruguay es el sexto mayor exportador de arroz en el mundo-.