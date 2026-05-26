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La lista de apoyos que el MGAP mantiene vigentes pese a que cesó la declaración de emergencia agropecuaria

El MGAP resolvió no extender la declaración de emergencia agropecuaria pero decidió mantener vigentes varias medidas de apoyo al productor

26 de mayo de 2026 15:58 hs
MGAP: reunión del grupo de trabajo interinstitucional.

MGAP: reunión del grupo de trabajo interinstitucional.

Fotos: MGAP

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió no extender la declaración de emergencia agropecuaria, dado que el escenario de déficit hídrico que la instauró ya no existe, no obstante decidió mantener la vigencia de varias de las medidas de apoyo al sector que estableció al inicio de este año.

Cesó la declaración de emergencia agropecuaria

Según informó en un comunicado, tras cumplirse este domingo 24 de mayo los 90 días de la declaración de emergencia agropecuaria por déficit hídrico, el ministro Alfredo Fratti se reunió con el grupo técnico interinstitucional que ha venido trabajando en el monitoreo, evaluación y diagnóstico de la situación agroclimática.

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El mencionado grupo de trabajo interinstitucional lo integran, además del ministerio, el Instituto Nacional de Colonización; el Instituto Nacional de Carnes; el Instituto Nacional de Semillas; el Instituto Nacional de la Leche; el Instituto Plan Agropecuario; el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA GRAS); el Instituo Nacional de Meteorología (Inumet) y la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente, teniendo como objetivo el seguimiento permanente de las condiciones climáticas y productivas, generando criterios técnicos objetivos para la toma de decisiones.

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El MGAP explicó que tanto la declaración de emergencia realizada en febrero como las posteriores ampliaciones de las zonas alcanzadas se basaron en parámetros técnicos objetivos generados y monitoreados desde comienzos de año por el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) del MGAP, el INIA GRAS y el Inumet.

Transcurridos los 90 días, los informes técnicos de situación agroclimática elaborados por el SNIA —basados en criterios y variables utilizados de forma sostenida desde hace ocho años— indican que actualmente no existen seccionales policiales en situación de emergencia por déficit hídrico.

De todos modos, el MGAP continuará monitoreando la situación en todo el territorio nacional y elaborando informes periódicos con sus correspondientes indicadores.

Si bien no se extenderá la emergencia agropecuaria, se mantendrán varias de las medidas anunciadas por el MGAP el pasado 13 de enero, previas a la declaración formal realizada el 24 de febrero.

Asimismo, el grupo técnico continúa trabajando en la elaboración de un protocolo que permitirá que actores públicos y privados sepan a priori las medidas de apoyo a productores y productoras que se instrumentarían ante nuevos episodios de déficit hídrico, concluye el reporte remitido a El Observador.

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Medidas del MGAP que siguen vigentes

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