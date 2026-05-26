Maquinaria agrícola uruguaya será expuesta en una de las mayores exposiciones de tecnología en la región

Por segundo año en forma consecutiva, la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CUFMA) participará en la Agroactiva , cuya edición en 2026 se realizará desde el miércoles 3 al sábado 6 de junio , en la localidad Amstrong (Santa Fe, Argentina) .

Cecilia Casulo, directora ejecutiva de la cámara, explicó que se trata de una participación "de interés para el sector y para el país en su conjunto".

CUFMA, para esta nueva participación de la cámara y sus socios en el exterior, cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de Uruguay XXI.

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Agroactiva es una de las principales exposiciones regionales donde el campo y la ciudad se integran para mostrar innovación y tecnología aplicada. Este año se desarrollará la edición "Banco Nación". El predio de exposiciones está donde se encuentran la altura nacional 178 y la autopista Rosario-Córdoba.

La participación institucional de CUFMA se da de la mano de la asistencia al stand de seis empresas nacionales:

Mary, de Santa Catalina, Soriano

IBG, Rocha

MF, Miguelete, Colonia

El Corral, Florida

Algeris, Young, Río Negro

Dilogic, Rocha

Presentarán equipos fabricados en Uruguay, "reafirmando la calidad y competitividad de la industria nacional", afirmó Casulo.

Añadió que "la participación de Uruguay en este evento representa un espacio de encuentro dinámico entre productores, empresas y representantes institucionales, promoviendo la cooperación regional y fortaleciendo las oportunidades de exportación hacia el mercado argentino".

De este modo, concluyó, "CUFMA reafirma su compromiso con el desarrollo del sector agrícola y con la proyección internacional de la producción nacional".

El antecedente

Tras participar en la Agroactiva 2025, el presidente de CUFMA, Gustavo Aberastegui, dijo a El Observador que se había realizado "un balance muy alentador", porque las empresas recibieron consultas, hubo algunas ventas y se encaminaron acuerdos, pero también porque hubo reuniones constructivas, por ejemplo con colegas de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), con quienes se comparte la preocupación del perjuicio por la llegada de maquinaria usada procedente desde Europa a bajo costo dado y sin pago de aranceles, algo que "golpea y fuerte a nuestras industrias".

Generación de tecnología y empleo

CUFMA está conformada por compañías socias ubicadas mayoritariamente en el interior del país, en localidades generalmente pequeñas, por ejemplo Santa Catalina, Ombúes de Lavalle, Colonia Wilson, Raigón, Young, Ecilda Paullier, Nueva Helvecia, Empalme Olmos, Rocha, Colonia Miguelete, pero también las hay en Montevideo.

Se estima una generación de empleo directo de unas 350 personas.

Los socios de Cufma fabrican más de 400 implementos agrícolas para el desarrollo de la ganadería, lechería, horticultura, forestación, agrícola y semillería.

Hay 18 industrias asociadas y 30 caracterizadas.

Además de atender al mercado interno, hay varias experiencias de exportación a destino como Paraguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Sudáfrica y Panamá.

CUFMA ha participado institucionalmente en todas las grandes exposiciones de Uruguay y en varias del exterior, no solo en Argentina, también en países europeos como Alemania a Italia.

Agroactiva 2026