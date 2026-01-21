Dólar
/ Agro / CUFMA – CIU – LATU

Cufma emprende el diseño de líneas estratégicas para el desarrollo de Mypes en el centro-este de Uruguay

Cufma trabajará en la definición de líneas estratégicas para el desarrollo de Mypes de la cadena de valor metalmecánica en el centro-este de Uruguay

21 de enero 2026 - 16:53hs
Cufma, en esta instancia, pone el foco en el desarrollo de Mypes en cuatro departamentos.

Cufma, en esta instancia, pone el foco en el desarrollo de Mypes en cuatro departamentos.

Cufma, CIU y LATU

Este emprendimiento, informado a El Observador por Cecilia Casulo, directora ejecutiva de Cufma, tiene como marco en el que acciona el Programa Avanza Mypes, del Labotatorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

Según detalló Casulo, durante el primer cuatrimestre de 2026 el trabajo se focalizará en los departamentos de Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Lavalleja.

En esas zonas de Uruguay se identificarán las principales necesidades, demandas y oportunidades de las Mypes del sector.

A partir del diagnóstico que se obtenga, añadió, se definirán líneas estratégicas y un plan de acción orientado al fortalecimiento competitivo, innovador y sostenible de las empresas involucradas.

El dato

Mypes ya existentes en esa zona de Uruguay interesadas en ser asesoradas deben enviar un correo a la dirección [email protected] o comunicarse llamando al 094 808 407.

Desarrollo productivo nacional, descentralización e innovación

“Este proyecto reafirma el compromiso de Cufma con el desarrollo productivo nacional, la descentralización y la promoción de la innovación en la industria metalmecánica, consolidando su papel como referente en la articulación de iniciativas que potencien el crecimiento de las Mypes uruguayas”, expresó la directora ejecutiva de la cámara.

Cufma, con más de 12 años de trayectoria, está conformada por unas 20 industrias nacionales, distribuidas en todo el territorio, que proveen al mercado interno y externo de soluciones tecnológicas innovadoras y, además, generar una cantidad de empleo relevante para cada una de las comunidades en las que se encuentran.

Casulo destacó también que Cufma –presidida por Gustavo Aberastegui– mantiene un diálogo constante con autoridades de gobierno para articular políticas que favorezcan al sector.

“Reafirmamos que la industria es motor de crecimiento, empleo y prosperidad para Uruguay, y desde Cufma seguiremos trabajando para que nuestras empresas sean cada vez más competitivas, innovadoras y visibles en el mundo”, concluyó Casulo.

DSC_0130

El programa Avanza Mypes

  • Avanza Mypes es un programa desarrollado por el LATU y la CIU y cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).
  • Brinda un acompañamiento técnico integral que combina formación, diagnóstico, asistencia personalizada y articulación con actores clave del ecosistema productivo.
  • Su diseño se basa en una perspectiva de cadena de valor, promoviendo la mejora continua, la eficiencia y la cooperación entre empresas.
  • Las actividades del programa son 100% subsidiadas.
  • Su propósito es promover la transformación de las micro y pequeñas empresas industriales del país, fortaleciendo sus capacidades de gestión, innovación, producción y comercialización, para que puedan crecer, ser más competitivas, eficientes y sostenibles.
