Investigan amenaza narco en el Hospital del Cerro: dejaron un cartel en un baño del centro de salud

Un trabajador del Hospital del Cerro encontró un cartel con una amenaza vinculada al narcotráfico en uno de los baños de la policlínica del centro asistencial.

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El mensaje, divulgado en primera instancia por el periodista Leonardo Pedrouza (Canal 4), estaba elaborado con una estética de collage con letras recortadas y decía: “Respeten al narcotráfico. Atte. Cartel de Montevideo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeoPedrouza/status/2059294678801903979&partner=&hide_thread=false Urgente! Hospital del Cerro

Dejan carta pegada en el baño.

"Respeten al narcotráfico

Atte Cartel de Montevideo"

Policía Científica trabaja en el lugar.

Los detalles en Teledía 12.30 @TelenocheUy@Canal4_UY pic.twitter.com/pukHmbw7E5 — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) May 26, 2026

El hallazgo generó una investigación que quedó a cargo del fiscal Alejandro Sastre.