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Investigan amenaza narco en el Hospital del Cerro: dejaron un cartel en un baño del centro de salud

El mensaje estaba compuesto por letras recortadas y decía: “Respeten al narcotráfico. Atte. Cartel de Montevideo”

26 de mayo de 2026 13:05 hs
Amenaza Hospital del Cerro
Telenoche (Canal 4).

Un trabajador del Hospital del Cerro encontró un cartel con una amenaza vinculada al narcotráfico en uno de los baños de la policlínica del centro asistencial.

El mensaje, divulgado en primera instancia por el periodista Leonardo Pedrouza (Canal 4), estaba elaborado con una estética de collage con letras recortadas y decía: “Respeten al narcotráfico. Atte. Cartel de Montevideo”.

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El hallazgo generó una investigación que quedó a cargo del fiscal Alejandro Sastre.

Según la información primaria a la que accedió el reportero, las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia tanto del hospital como de las inmediaciones para intentar identificar a la persona o personas responsables de colocar el cartel.

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