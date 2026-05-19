Arroceros, de la alegría en las chacras a la tristeza de un precio deprimido

La alegría de los arroceros tras salir de las chacras nuevamente con una elevada productividad , de las mejores de la historia y de liderazgo en el mundo, contrasta con la preocupación que tienen por el incremento de costos y la caída en el valor del grano exportado y, obviamente, en el precio que reciben de la industria.

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Guillermo O'Brien, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), comentó a El Observador que el sector está en un momento "complejo", que se visualizó desde que se activó la siembra del ciclo 2025/26 en la primavera pasada.

"Llevamos vendido un 30% del arroz de esta nueva zafra en valores bajos y con dificultades en la colocación", señaló, pero también indicó que "el mercado muestra que lo peor ya pasó y marca subas lentas".

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Hacia adelante, complementó, "vemos una zafra en la que habrá menos arroz en el mundo, con un 25% menos de área de siembra en Estados Unidos, complicaciones en Asia por el tema costos debido a la guerra y una previsión de año Niño que marca bajas producciones".

En el caso de Uruguay, impactó de mal modo un incremento en los costos, consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

Gestión con el gobierno por herramienta financiera

"Venimos hablando con el gobierno para crear herramientas financieras que puedan asegurar la mayor cantidad de hectáreas para la siembra de la próxima primavera, atentos al mercado internacional, aspectos que determinarán la zafra proxima en Uruguay", comentó.

En la campaña agrícola que acaba de concluir el área tuvo una caída de 10% con relación a la superficie del ciclo anterior.

Un dato a tener en cuenta es que el incremento en los valores de los combustibles y fertilizantes, clave eso para elaborar los presupuestos -al igual que ver si habrá una disponibilidad adecuada del recurso agua-, establece que el costo por hectárea avance al menos US$ 300 y supere los US$ 2.300 por hectárea, para lo cual a los valores actuales del producto hay que apuntar a un rendimiento récord para al menos no tener pérdidas.

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El logro de los productores arroceros

La zafra que acaba de concluir con las últimas trillas se desarrolló con la participación de unos 500 agricultores, en un área de casi 164 mil hectáreas, con rendimientos promedio que se ubicarán en el eje de 9.100 kg/ha, se estima, para una producción global de unos 1,5 millones de toneladas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ACAoficial/status/2054204871830626498&partner=&hide_thread=false Zafra Arroz 2025/26



El relevamiento semanal alcanza el 99% del área cosechada a nivel país



Cierre de cosecha limitado por precipitaciones ocurridas. pic.twitter.com/pyYWpqWMU8 — ACA (@ACAoficial) May 12, 2026

Precio a la baja

Recientemente se acordó -entre productores e industria en una gestión de negociación que distingue a este sector agrícola- el precio definitivo para el producto de la zafra 2024/25.

Quedó (ver los detalles más adelantes) en US$ 10,10 por bolsa de 50 kilos de arroz sano, seco y limpio, valor que considera una baja de US$ 0,55 con relación al valor que se había establecido en forma provisaria.

El ajuste, importante, es consecuencia de la caída en el precio del grano en los mercados abastecidos por Uruguay, que exporta casi la totalidad de su producción.

El nuevo valor está apenas por encima del piso de US$ 9,07 por bolsa del año 2019 y muy por debajo del valor récord de 2024 cuando llegó a US$ 17,05 por bolsa.

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10 datos del arroz en Uruguay

El área más grande con cultivo de arroz en Uruguay se logró en 1998/99 con 205 mil hectáreas.

La mayor cantidad de productores activos fue en 1995/96 con 759.

El mayor rendimiento se logró en 2022/23 con 9.577 kilos por hectárea.

La mayor producción fue la de 2024/25 con 1,7 millones de toneladas.

El 100% de la semilla que se utiliza es certificada, garantizando calidad e inocuidad.

El 100% de la producción se realiza bajo sistemas de riego controlado, garantizando estabilidad y eficiencia.

Uruguay, con base en datos de ACA (fundada el 8 de febrero de 1947), está en el top tres de países con mayores rendimientos.

Es, además, el 9° exportador mundial con colocaciones en más de 50 destinos.

Uruguay exporta el 95% del arroz que produce.

En 2025 los ingresos -Uruguay XXI- fueron US$ 529 millones (6° sitio del ranking liderado por carne bovina).