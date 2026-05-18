Expectativa por el Congreso de la Federación Rural: simposio sobre garrapata y la charla del ministro Oddone

El veterinario Juan Manuel Ramos, el agrónomo Eduardo Blasina y el economista Gabriel Oddone serán tres de los expositores principales durante el 109° Congreso Anual de la Federación Rural (FR) , gremial que informó que en el programa de actividades destaca también el "Conversatorio Agro Uruguay" , con el aporte de otros cuatro referentes del sector productivo en Uruguay.

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El congreso de la entidad ruralista, titulado "La fuerza del agro, el motor del país" , se desarrollará este año en la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS) , con actividades desde el miércoles 27 de mayo y hasta el sábado 30 .

La gremial que preside Rafael Normey programó para el miércoles 27 un simposio con exposiciones de expertos de tres países en el tema garrapata , uno de los principales obstáculos que tienen los productores en la ganadería de estos tiempos.

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El viernes 29, desde la hora 8, habrá un conjunto de actividades internas en la gremial, con participación exclusivamente de delegados para las presentaciones de ponencias, excepto el Congreso Nacional de Intendentes , previsto para iniciarse a la hora 10.

Finalmente, el sábado 30 se realizarán las exposiciones públicas, además de otras instancias relevantes, entre ellas la lectura de la denominada "declaración de Federación Rural".

Ese sábado, desde la hora 9, trabajarán también las comisiones sobre Seguridad Rural y sobre la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (CONAHSA).

El dato

La AAS, entidad federada anfitriona presidida por Luis Manfredi, está conmemorando su 125° aniversario.

Exposiciones del sábado 30

Hora 9, Dr. Juan Manuel Ramos Rama , de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), sobre "Jóvenes rurales: liderazgo, equipos y tecnología para proyectar el agro".

, de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), sobre "Jóvenes rurales: liderazgo, equipos y tecnología para proyectar el agro". Hora 10, Ing. Agr. Eduardo Blasina , de la consultora Blasina y Asociados, sobre "Nuestros productos frente a los cambios del escenario internacional".

, de la consultora Blasina y Asociados, sobre "Nuestros productos frente a los cambios del escenario internacional". Hora 11, Ing. Agr. Mercedes Silva , vicepresidenta de la FR, modera el "Conversatorio Agro Uruguay: tradición e innovación para un futuro competitivo", con cuatro panelistas: Martín Secco , director de Frigorífico San Jacinto; Sebastián Mazzilli , director del Programa Agrícola Ganadero del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); Marcelo Pereira , ingeniero agrónomo especialista en campo natural; Álvaro Simeone , profesor de Nutrición de Bovinos de Carne de la Facultad de Agronomía (Fagro) de la Universidad de la República (Udelar).

, vicepresidenta de la FR, modera el "Conversatorio Agro Uruguay: tradición e innovación para un futuro competitivo", con cuatro panelistas: , director de Frigorífico San Jacinto; , director del Programa Agrícola Ganadero del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); , ingeniero agrónomo especialista en campo natural; , profesor de Nutrición de Bovinos de Carne de la Facultad de Agronomía (Fagro) de la Universidad de la República (Udelar). Hora 13.30, Ec. Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, sobre "Visión del MEF, situación económica actual y perspectivas en Uruguay".

13.30

Simposio sobre garrapata

Previo al congreso, pero vinculado al mismo, habrá un "Simposio Internacional de la Garrapata", también en instalaciones de la AAS, en ese caso el miércoles 27 de mayo, con cuatro expositores de Argentina, Brasil y Uruguay.

Hora 14, Dr. Pablo Parodi , de la Plataforma de Salud Animal del INIA, sobre "Rhipicephalus microplus y completo tristeza parasitaria bovina".

, de la Plataforma de Salud Animal del INIA, sobre "Rhipicephalus microplus y completo tristeza parasitaria bovina". Hora 15, Dr. Santiago Nava , del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA) de Argentina, sobre "Control integrado de la garrapata".

, del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA) de Argentina, sobre "Control integrado de la garrapata". Hora 16, Dra. Luciana Chaparro , del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, sobre "Contexto actual y plan nuevo de control integrado y erradicación de la garrapata en la Argentina".

, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, sobre "Contexto actual y plan nuevo de control integrado y erradicación de la garrapata en la Argentina". Hora 17.15, Dr. Guilherme Marcondes Klafke, del Instituto de Pesquisas Veterinaria Desidero Finamor, del gobierno del estado de Río Grande del Sur, de Brasil, sobre "Diagnóstico, monitoreo y el desafío de la multirresistencia a garrapaticidas en Río Grande del Sur".