La gira de la Federación Rural, una lluvia de ideas con algunas inesperadas y el elogio al presidente del BROU

La gira pre Congreso de la Federación Rural , con actividades en cuatro sitios del territorio nacional, confirmó la vigencia de problemas que los productores definen como graves , por ejemplo el impacto de la sequía y el daño que genera la garrapata , pero también permitió visualizar otros que no estaban tanto en el radar .

Rafael Normey, presidente de la entidad ruralista , dijo este lunes a El Observador que "esta gira fue impresionante, espectacular, muy útil, con reuniones que cada una tuvieron su impronta por la zona en donde se realizaron, pero todas nos aportaron muchísimo y estamos muy agradecidos a todos los anfitriones y a todos quienes participaron, fue una experiencia muy positiva ".

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La gira pre Congreso de la Federación Rural consideró reuniones el viernes 17 y el sábado 18 de abril en las sedes de entidades federadas ubicadas en Dolores, Trinidad, Tacuarembó y Fraile Muerto, sitios estratégicos para que pudieran concurrir también productores de zonas próximas.

El contexto

La FR programó la realización de su 109° Congreso anual para los días 29 y 30 de mayo de 2026, con sede en Salto, en instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), gremial que conmemora su 125° aniversario.

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Sequía y garrapata

Normey mencionó que se arrancó en la zone oeste del país, en esta gira 2026 preparatoria para el congreso, "donde la temática central estuvo asociada a la sequía tan grande que otra vez hubo y al tema financiamiento".

Cuando las reuniones se fueron realizando hacia el resto del territorio empezaron a priorizarse otros temas, principalmente el del perjuicio que está ocasionando en la ganadería la garrapata.

Nos encontramos con muy buenos insumos para el congreso, esa era la idea, las federadas estuvieron realmente muy activas Nos encontramos con muy buenos insumos para el congreso, esa era la idea, las federadas estuvieron realmente muy activas

Destacó, especialmente, la presencia en Dolores del presidente del Banco de la República, el Cr. Álvaro García, "en una reunión en la que se habló de temas de coyuntura pero sobre todo se habló con una mirada de mediano y largo plazo... la verdad es que Álvaro es una persona muy interesante para dialogar, por responsabilidades que tiene ahora pero también por las que tuvo antes, por ejemplo cuando estuvo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene una mirada global muy interesante y dialogamos muy bien sobre muchas inquietudes, fue muy fructifera su participación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/federacionrural/status/2045597319928713583&partner=&hide_thread=false Queremos expresar un especial agradecimiento al equipo de trabajo del @BROU_uy, el Banco de la República Oriental del Uruguay, que nos acompañó en cada destino de la gira precongreso.



También destacamos la presencia de su presidente, Álvaro García @32alvarogarcia , quien estuvo… — Federación Rural (@federacionrural) April 18, 2026

Pastoreo en la calle y salud mental

El presidente de la FR señaló que "la reunión de Fraile Muerto, por ejemplo, fue algo espectacular, imponente, surgió ahí un tema que no lo teníamos tan claro, el del pastoreo en la calle, que está prohibido, pero hay regiones y zonas enteras en donde está totalmente impuesto, con productores con ganado en la calle y eso genera problemáticas enormes asociados a enfermedades como la garrapata y a la diseminación de malezas como el capim annoni, realmente es un tema en el que tenemos que poner el foco y actuar rápidamente".

Si bien hay momentos y zonas en que esa herramienta es habilitada, cuando hay sequía, pasó en la emergencia agropecuaria declarada hace algunas semanas, hay zonas en las que eso no es necesario e igual se hace.

Otro tema que surgió, que no suele estar en la primera línea de atención de muchos actores directa o indirectamente vinculados al agro, pero que en Tacuarembó se puso sobre la mesa es el de la salud mental que, por supuesto, es un tema muy serio que debemos atender, señaló Normey.

El formato de lluvia de ideas funcionó y gracias a esta gira vamos a llegar muy bien a un congreso muy importante El formato de lluvia de ideas funcionó y gracias a esta gira vamos a llegar muy bien a un congreso muy importante