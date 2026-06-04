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Un ciudadano estadounidense fue apuñalado en el Centro de Montevideo y está grave: hay un detenido

Por este caso hay un hombre de 48 años detenido que en las últimas horas quedó a disposición de la Fiscalía

4 de junio de 2026 12:54 hs
Un delincuente resultó herido tras intentar rapiñar a una policía

Un delincuente resultó herido tras intentar rapiñar a una policía

Foto: Leonardo Carreño

Un ciudadano estadounidense de 39 años se encuentra internado en estado grave luego de haber sido apuñalado en el abdomen en el Centro de Montevideo.

El ataque ocurrió sobre las 04:30 de la madrugada en las inmediaciones de Andes y Mercedes, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

Tras recibir el aviso, efectivos policiales concurrieron al lugar, encontraron a la víctima herida en la vía pública y lo trasladaron rápidamente al Hospital Maciel, donde ingresó en estado grave.

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En el marco de la investigación, los efectivos analizaron registros de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. Las imágenes muestran, según el consignado medio, al ciudadano estadounidense caminando junto a otro hombre antes del episodio.

Posteriormente, el segundo individuo aparece alejándose del lugar y huyendo en dirección a Ciudad Vieja.

A partir de esos registros, y tras una recorrida por la zona, la Policía logró localizar a un sospechoso. Se trata de un hombre de 48 años, que fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía.

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