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Choque frontal en Río Negro: Policía descarta problemas de visibilidad y advierte por tramo con dos repechos

Desde la Jefatura de Policía señalaron que el tramo presenta repechos que pueden dificultar la visibilidad para quienes no conocen la zona

5 de junio de 2026 11:35 hs
Carretera, ruta.jpg
Pexels/Foto de Markus Spiske

Un hombre resultó gravemente herido este viernes tras un choque frontal entre un auto y un camión ocurrido en el kilómetro 50 de la Ruta N°24, en el departamento de Río Negro, informó la Jefatura de Policía departamental.

Según el parte oficial, el siniestro se produjo cuando una conductora que circulaba hacia el sur intentó adelantar a un camión que transitaba delante de ella en el mismo sentido y terminó impactando de frente contra otro vehículo de carga que venía en dirección contraria.

Como consecuencia del choque, el acompañante del automóvil sufrió lesiones graves y fue trasladado por una ambulancia de San Javier a un centro asistencial de Fray Bentos.

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Posteriormente, una ambulancia de Nuevo Berlín asistió a la conductora y a su hijo, quienes presentaban lesiones leves.

Fuentes de la Jefatura de Río Negro consultadas por El Observador indicaron que el tramo donde ocurrió el accidente tiene una sucesión de bajadas y repechos que pueden generar dificultades para calcular la distancia de los vehículos que circulan de frente.

"Es un trayecto con dos bajadas, una corta y otro repecho más pronunciado. Si no conoce la ruta le puede pasar eso, que se confíe en rebasar y se sorprenda con el camión", señalaron las fuentes.

Las autoridades agregaron que, al momento del accidente, no había neblina y la señalización horizontal de la ruta era correcta, por lo que las condiciones de visibilidad no estaban afectadas por factores climáticos.

Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y las actuaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

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