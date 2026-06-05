La Policía investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre que estaba flotando en el arroyo Miguelete

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de un cuerpo que apareció flotando en el arroyo Miguelete en la mañana de este viernes, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

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La víctima es un hombre que aún no fue identificado y cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del barrio 40 Semanas, a la altura de José Batlle y Ordóñez, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Según la información primaria recabada por el consignado medio en el lugar, el hallazgo fue realizado por un trabajador que cortaba el pasto en la zona. Tras advertir la presencia del cuerpo en el agua, dio aviso a personal de seguridad privada del predio, que posteriormente se comunicó con el servicio de emergencias 911.

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Varios móviles policiales concurrieron al lugar y constataron la presencia de un hombre flotando boca abajo en el arroyo.

De acuerdo con las primeras observaciones, la víctima se encontraba vestida y presentaba características que hacen presumir que llevaba varios días en el agua, por lo que no se trataría de una muerte reciente.

Debido a las dificultades de acceso al lugar donde se encuentra el cuerpo, hasta el momento las autoridades no han podido determinar si presenta signos visibles de violencia.

Trabajan Policía Científica, Homicidios y Bomberos

La investigación continúa a la espera de que efectivos de Bomberos retiren el cuerpo del agua para permitir el trabajo de los peritos.

Una vez concretada la extracción, Policía Científica realizará un relevamiento inicial en busca de indicios que puedan aportar información sobre las circunstancias del fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo será sometido a una autopsia, que permitirá establecer la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte.

En el lugar trabajan efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), personal del Departamento de Homicidios y del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III.