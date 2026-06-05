El dramático testimonio del principal testigo del femicidio de Avril en Ciudad del Plata: qué resolvió el liceo y qué se sabe del caso

La muerte de Avril, una joven de 19 años asesinada en Ciudad del Plata , conmocionó a vecinos, familiares y compañeros de estudio. Mientras la Fiscalía prepara la formalización de la investigación contra el presunto autor del crimen, un hombre de 21 años que confesó el ataque , comenzaron a conocerse detalles de los minutos previos al femicidio y las repercusiones que generó en la comunidad educativa.

Este jueves por la noche, familiares, amigos y vecinos realizaron una movilización en reclamo de justicia por la joven, quien fue atacada a puñaladas en la vía pública por un excompañero de clases .

Durante la concentración habló la madre de Matías, un adolescente de 17 años que acompañaba a Avril cuando ocurrió el crimen .

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Según relató a Telenoche (Canal 4), ambos habían descendido de un ómnibus y caminaban por la zona cuando el agresor apareció de forma sorpresiva.

"Cuando mi hijo iba llegando al almacén, el agresor salió de la oscuridad, la sorprendió, la agarró de los pelos y la tiró al suelo", contó la mujer.

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De acuerdo con su testimonio, el adolescente intentó intervenir para ayudar a su amiga, pero observó que el atacante extrajo un arma blanca. También señaló que un vecino intentó detener la agresión arrojándole piedras, aunque no logró que soltara a la víctima.

La mujer aseguró que su hijo quedó en estado de shock y que finalmente se retiró del lugar luego de que una persona le gritara que corriera porque también podía ser atacado.

El liceo suspendió las clases y declaró duelo

La muerte de Avril también tuvo un fuerte impacto en el Liceo N.º 1 Libertad Lausarot, centro educativo al que asistían tanto la víctima como el presunto agresor.

La institución suspendió las clases durante la jornada y colocó carteles en su ingreso. Uno de ellos señalaba: "Hoy no hay clases por el femicidio de nuestra estudiante Avril. Ella fue víctima de él y él fue víctima de su silencio".

Embed - Liceo N°1 Libertad Lausarot on Instagram: "En el día de hoy la comunidad educativa del Liceo Libertad Lausarot de Ciudad del Plata, departamento de San José estamos de duelo por el femicidio de nuestra estudiante Avril. Antes está dolorosa situación, interrumpimos las clases en el aula, para acompañar a familia, amigos, compañeros y todo aquel que sienta está perdida. Cómo educadores comprometidos con estudiantes y la sociedad, continuaremos luchando y trabajando para construir una sociedad humana ,sin violencia de género. Porque la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social. ¡Ni una menos! #liceosinviolencia#unamenos#genero#saludmental#feminisidio#" View this post on Instagram

Además, el liceo difundió un comunicado en el que expresó su pesar por lo ocurrido.

"Estamos de duelo. Ante esta dolorosa situación, interrumpimos las clases en el aula para acompañar a familia, amigos, compañeros y todo aquel que sienta esta pérdida. Porque la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social. ¡Ni una menos!", indicó el mensaje.

Lo que se sabe del caso

El crimen ocurrió en la noche del miércoles en la intersección de las calles Rivera y Treinta y Tres, en el barrio San Fernando de Ciudad del Plata, departamento de San José.

Según informó la Policía, el Centro de Comando Unificado Departamental recibió varias llamadas que alertaban sobre un hombre que estaba atacando a una mujer con un arma blanca en la vía pública.

Al lugar concurrieron efectivos del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (GRT-PADO), quienes encontraron a la joven, de 19 años, tendida en la calle, inconsciente y con lesiones de extrema gravedad. Los policías solicitaron asistencia médica urgente, pero un equipo de UCOR que acudió a la escena constató su fallecimiento.

Mientras se desarrollaban las actuaciones en el lugar, el Centro de Comando recibió una comunicación desde el denominado "Hospitalito" de Ciudad del Plata. Desde ese centro asistencial informaron que un hombre se había presentado manifestando haber agredido a una mujer. El sospechoso fue retenido por el policía de guardia hasta la llegada de otros efectivos, que procedieron a identificarlo y detenerlo.

La Jefatura de Policía de San José informó que el detenido tiene 21 años. En la escena del crimen fue hallada e incautada el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque.

Las primeras actuaciones permitieron establecer que la víctima y el agresor eran excompañeros de estudio y residían en el mismo barrio. De acuerdo con la información policial, no existía entre ambos una relación afectiva ni antecedentes de denuncias previas.

La Fiscalía Letrada de Libertad tomó intervención en el caso y dispuso una serie de diligencias para avanzar en la investigación. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, mientras que el Área de Investigaciones de Zona II continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del homicidio.

La Fiscalía de Libertad dirige la investigación y prevé formalizar este viernes al detenido por el femicidio de la joven.