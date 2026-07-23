Cruce entre Olivera y Cardona por HIF Global: el intendente responsabilizó a Industria por demoras y la ministra le dijo que tiene "memoria selectiva"

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , y la ministra de Industria, Fernanda Cardona , protagonizaron un cruce público de declaraciones este jueves por el proyecto de HIF Global , que prevé concretar la inversión más grande en la historia en el país con la instalación de una planta de hidrógeno verde en territorio sanducero.

La iniciativa se dio a conocer durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero fue recién en diciembre del año pasado que se firmó un memorando de entendimiento entre el Estado uruguayo y la empresa . En ese momento se puso un plazo hasta el 30 de junio para terminar de acordar las condiciones y firmar oficialmente el contrato, pero vencida la fecha todavía no se dio la firma.

Olivera responsabilizó al Ministerio de Industria, Energía y Minería por las demoras en terminar de cerrar el proyecto, que fue relocalizado en el gobierno de Yamandú Orsi ante el reclamo de autoridades argentinas, concretamente de Colón.

Nicolás Olivera dijo que la coalición "se apuró" al anunciar que no votará la rendición y que para HIF Global falta solo "la letra fina"

Con la relocalización de la planta definida, el gobierno prepara acuerdo para anunciar la inversión de HIF en Paysandú

Esta mañana, en entrevista con Radio Sarandí, Olivera dijo estar "preocupado" por la falta de avances . Y señaló: " Si esto sale es un poco 'pese' a la ministra y no 'gracias' a la ministra" .

Horas después, al participar en la asunción de nuevas autoridades del Congreso de Intendentes, Olivera sostuvo que Cardona es "permanentemente confrontativa", no solo respecto a HIF Global. "Permanentemente está confrontando. Si usara toda esa energía en poder construir una agenda en materia de Industria, Energía y Minería, creo que al gobierno le iría mejor y a su ministerio le iría mejor", señaló.

Agregó que, en su opinión, el presidente Yamandú Orsi "tiene una postura" y la ministra pareciera que "habla otro idioma o maneja otros parámetros".

Días atrás, al comparecen en el Parlamento por la Rendición de Cuentas, Cardona había dicho que lo más probable era que el contrato con HIF Global se firme el año que viene, cuando Olivera había manejado en Todo un tema de El Observador streaming que faltaba solo "la letra fina" para concretar la inversión.

En respuesta a Olivera, Cardona acusó al intendente de tener "memoria selectiva" porque dijo no haberlo visto "preocupado por los plazos" en el gobierno pasado. Recordó que la inversión se anunció en 2022, pero "durante 2022, 2023 y 2024 nada ocurrió".

"Lo que me quiero quedar tranquila es que no sea nada personal, que tampoco sea porque soy mujer. Esto de que soy confrontativa creo que no me lo quiere decir porque soy mujer", ironizó la ministra de Industria.

Olivera volvió a responder. Dijo que "estaba apurado antes" y también ahora, pero reivindicó que fue el entonces ministro de Industria, Omar Paganini, quien trajo el proyecto a discusión.

"Ella cuando era integrante del Directorio de UTE no estaba a favor de este tema. La que cambió de postura es ella. Capaz que eso es lo que le duele. Tener que ir acomodando el cuerpo en función de que ahora no estaba a favor y ahora tiene que estar a favor", señaló. Cardona fue directora de UTE por la oposición en el gobierno pasado.

"Me sorprende la parsimonia y la tranquilidad pasmosa que tienen. No está dentro de las prioridades de la ministra", insistió sobre HIF.

Consultado sobre los dichos de Cardona respecto a su género, Olivera respondió: "¿Y eso qué tiene que ver que sea mujer? Habla mal de la mujer pensar que cuando uno discrepa frente a quien tiene responsabilidad de ministro de Estado, entienda que la poca competencia al frente del ministerio se deba a que es mujer. Nadie dijo que fuera porque era mujer. Me parece que es muy de mediocre llegar a ese punto para atender los cuestionamientos, que creo que son legítimos".