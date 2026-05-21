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"Más dinero que queda en Uruguay": vicecanciller celebró logro en la cuota de arroz del acuerdo Mercosur UE

"Abarata la exportación a la Unión Europea y por lo tanto es más dinero que queda en Uruguay", comunicó Valeria Csukasi

21 de mayo de 2026 15:52 hs
Archivo: siembra de arroz en Artigas

Archivo: siembra de arroz en Artigas

Foto: ACA / Familia Pinczak / Artigas

La vicecanciller de la República Valeria Csukasi afirmó que "es mérito del sector privado uruguayo" que el país se lograra quedarse con el 63% de la cuota de arroz que la Unión Europea le otorgó al Mercosur.

La diplomática definió al sector arrocero como "pujante" y uno de los que "desde el principio ha estado trabajando" por llegar a este acuerdo comercial con el viejo continente.

En la mañana de este jueves, Csukasi confirmó en redes que "la cuota de arroz otorgada por la UE al Mercosur para todo este año (6.667 toneladas) se acabó" y que, de ese total, "Uruguay se quedó con el 63% del total". La noticia también fue celebrada por el presidente Yamandú Orsi mediante su cuenta de X (exTwitter).

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"El arroz durante las negociaciones entre 2017 y 2019 era una producto que quedaba casi afuera del acuerdo", recordó la subsecretaria de Relaciones Exteriores en rueda de prensa. "Fue gracias al impulso de la Asociación de Cultivadores de Arroz y de la Gremial de Molinos Arroceros en conjunto con los equipos de negociadores que logramos crear esta cuota", añadió.

Valeria Csukasi y Mario Lubetkin
La subsecretaria Valeria Csukasi y el ministro Mario Lubetkin durante la conferencia de este viernes en cancilleria

La subsecretaria Valeria Csukasi y el ministro Mario Lubetkin durante la conferencia de este viernes en cancilleria

"Es una cuota que sentimos muy nuestra. Desde que supimos que a partir del 1° de mayo iba a estar disponible esta parte hemos trabajado muy cerca con el sector privado para asegurar que ellos sean los primeros en aprovechar", agregó Csukasi.

La cuota "ya se está exportando", según la vicecanciller. "Esto repercute en la ausencia de pago de arancel y la renta va a quedar acá. Abarata la exportación a la Unión Europea y por lo tanto es más dinero que queda en Uruguay para reinvertir en la producción, para el trabajo, para generación de nuevas oportunidades y pensar en un crecimiento del sector a futuro", sentenció la jerarca.

Con respecto a la carne, desde la Cancillería esperan "que a partir del 1° junio" se puedan "ver las operaciones comerciales y ahí va a estar la discusión de quien puede estar y quien no".

"Es un sector distinto, acá no va a basta con tener un certificado de cupo en el bloque. Va a necesitarse una licencia de importación emitida por las autoridades europeas, recién estos días se empieza a licitar. Por lo tanto exportador e importador van a tener que encontrarse en algún punto y concretar el negocio", agregó.

Con el correr del acuerdo otros productos reducirán sus aranceles, como por ejemplo los cítricos. "No nos olvidemos de la pata de la importación, por ejemplo con la importación de autos que ya se estaría confirmando en estos días. Puede generar alguna reducción de los precios en plaza para los autos europeos", recordó la jerarca.

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