La "autocertificación": la clave en la "ley de la selva" del Mercosur por los cupos para exportar a la Unión Europea

Negociado durante más de 25 años, el 1° de mayo entró a regir el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea con la novedad de que los socios sudamericanos aún no terminaron de ponerse de acuerdo en cómo dividirán los cupos de mercado a los que tienen acceso preferencial.

Esa dificultad se tradujo en una situación que fue descripta como similar a la “ley de la selva” por la vicecanciller Valeria Csukasi ya que el sistema que se aplica es el fifo –first in, first out, es decir, el primero en llegar, primero en acceder–, lo cual obliga a los empresarios locales a correr una carrera contra sus pares de la región para intentar ocupar algunos de los cupos.

La disputa es compleja y este domingo Argentina sacó pecho al anunciar , mediante el ministro Federico Sturzenegger, que había una “historia desconocida” sobre cómo sus productores se quedaron con gran parte de la cuota sin arancel de miel .

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Hasta el 30 de abril, este producto entraba en la Unión Europea con un arancel de 17,3%, pero desde este mes el porcentaje se redujo a cero . El beneficio alcanzará este 2026 a 5 mil toneladas –divididas en tres tramos– que se irán incrementando año a año hasta llegar a 45 mil en 2031 , el quinto año de vigencia.

Sturzenegger aseguró que una gestión de Pablo Lavigne, un jerarca del Ministerio de Economía de Javier Milei, había habilitado la “autocertificación” desde el primer día, lo que hizo que los productores argentinos corrieran con ventaja sobre sus pares del Mercosur.

“Se avivó del tema y tuvo la inteligencia de preparar en nuestro sistema de comercio exterior un trámite digital donde el productor puede hacer su autocertificación desde su empresa con un par de clicks obteniendo el certificado validado por el Estado argentino”, escribió en sus redes sociales.

Luego aseguró que puso el mecanismo a disposición “el mismo día que el tratado se habilitó” sin esperar los tres años de convergencia que da el acuerdo. “Entonces, mientras los productores uruguayos, brasileños y paraguayos seguían corriendo con los pelpas de un lado para el otro con las cámaras, nuestros productores ya tenían todo resuelto, presentaron y se llevaron la cuota. ¡Bingo!”, festejó.

Por último, destacó la “capacidad y rapidez” de los productores, y consideró que el caso ilustraba la “imperiosa necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles”.

Sin embargo, que Argentina haya copado las primeras 1.500 toneladas de la cuota de miel no sorprendió a productores y jerarcas uruguayos, ya que el país suele concentrar más del 50% de las exportaciones del bloque hacia Europa.

Habitualmente, el Mercosur envía unas 35 mil toneladas anuales, y Argentina se lleva unas 20 mil. En el caso uruguayo, de acuerdo con datos de la sociedad apícola, fueron unas 2 mil en los últimos cinco años, ya que el principal mercado es Estados Unidos. Pese a esto, las autoridades aseguran que se lograron colocar algunas toneladas con arancel cero.

De hecho, el representante del sector comercial en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y presidente de Urimpex SA, Christophe Lhéritier, dijo el jueves en radio Carve que la miel que accedió al beneficio no correspondió necesariamente a embarques nuevos realizados desde el 1° de mayo, sino a mercadería que ya estaba en Europa almacenada en depósitos fiscales a la espera de la entrada en vigencia del acuerdo.

Impreciso

Pero además, el mensaje de Sturzenegger fue considerado impreciso en el gobierno uruguayo e interpretado como parte de una discusión política interna del país vecino, ya que solo Paraguay pidió usar el plazo de tres años para la convergencia.

En el caso uruguayo, la autocertificación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) quedó habilitada a partir del 1° de mayo y está siendo utilizada por los productores, dijeron a El Observador fuentes de Economía.

Los informantes destacaron que es muy probable que con el arroz se dé una situación análoga a la de la miel pero con Uruguay como el principal beneficiado, aunque a diferencia de Argentina, las autoridades no prevén salir a “camisetear”.

Las estimaciones indican que un 60% de la cuota será ocupada por ventas uruguayas. El cupo para los ocho meses de este 2026 es de 6.600 toneladas. La cifra se irá incrementando de hasta llegar a 60 mil en cinco años.