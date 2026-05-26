Querétaro hace uso de la opción de compra por Santiago Homenchenko; mirá la importante cifra que cobrará Peñarol por su pase

Peñarol está pronto para jugar este miércoles a la hora 21.30 ante Independiente Santa Fe de Colombia para intentar su pasaje a la Copa Sudamericana, luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, por lo que deberá ganar sí o sí para conseguir lo que busca. En tanto, según pudo confirmar Referí, los aurinegros se harán de un buen dinero debido a que Querétaro de México decidió hacer uso de la opción por el volante Santiago Homenchenko.

El volante, quien se coronara campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 en el Mundial 2023 de Argentina, tuvo un pasaje breve por la Primera división aurinegra, luego de hacer las formativas en el club.

Leonardo Ramos fue el técnico que lo hizo debutar con los mayores de Peñarol el 18 de setiembre de 2022 en un partido en el que vencieron 3-1 a Cerrito por el Torneo Clausura. En ese momento, el futbolista tenía 19 años.

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Su traspaso a México

Santiago Homenchenko, debido a sus buenas actuaciones en los 30 partidos que jugó en Peñarol (con el que ganó el Torneo Apertura 2023), fue transferido a Oviedo de España en enero de 2024, club que lo cedió a Mirandés. Los carboneros se quedaron con el 30% del valor de su ficha, en esa transacción en la que fue adquirido por el Grupo Pachuca de México.

Justamente un año después pasó a jugar a Pachuca y con el paso del tiempo, pasó a préstamo a Querétaro.

20260228 Santiago Homenchenko volvió a convertir un gol para Querétaro en México Santiago Homenchenko volvió a convertir un gol para Querétaro en México

Según informó una fuente de Peñarol a Referí, este club mexicano decidió hacer uso de la opción de compra por Santiago Homenchenko, quien en esta temporada que terminó, jugó 15 partidos y anotó dos goles.

El mismo informante indicó que Querétaro pagará US$ 2.000.000 a Pachuca por su ficha, por lo que a los aurinegros les corresponde US$ 600.000, un dinero que no les viene nada mal, sobre todo, luego de haber quedado fuera de la Copa Libertadores de América que da premios importantes por clasificación y por partido ganado.