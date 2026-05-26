Diego Aguirre recupera a un lesionado en Peñarol para enfrentar a Independiente Santa Fe por Copa Libertadores: mirá la probable formación

Peñarol entrena este martes por la tarde y queda concentrado para enfrentar el miércoles a la hora 21.30 a Independiente Santa Fe en el Estadio Campeón del Siglo, en partido correspondiente a la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

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Los aurinegros buscarán un triunfo que los clasifique terceros para jugar los 16avos de final de la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año. Si empatan o pierden quedarán últimos y eliminados de toda competencia internacional por lo que queda del año.

El entrenador Diego Aguirre tendrá tres importantes retornos para el miércoles. Lucas Ferreira retornará tras quedar suspendido ante Corinthians por acumulación de amarillas, Maximiliano Olivera volverá al equipo titular luego de estar suspendido el domingo ante Defensor Sporting por expulsión y Franco Escobar volverá a la titularidad tras quedar en el banco ante los violetas.

De los jugadores que están lesionados hay uno que entrenó el lunes con normalidad y se meterá en la convocatoria, siempre y cuando este martes no presente contratiempos físicos.

Peñarol recibió otra goleada en la Copa Libertadores de fútbol sala, ante Boca Juniors, y quedó muy complicado para pasar a cuartos

Los tres retornos que apronta Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores

Se trata de Franco "Cepillo" González quien salió lesionado a los 54' del partido contra Defensor Sporting por el Torneo Apertura, en el Campeón del Siglo.

Aguirre dijo entonces que había salido solo por precaución pero luego quedó afuera de las convocatorias ante Platense, Cerro Largo, Liverpool, Corinthians y Defensor Sporting.

Facundo Álvez (operado en la cadera), Nahuel Herrera (operado del hombro), Roberto Fernández (lesión muscular), Brandon Álvarez, Lorenzo Couture y Leonardo Fernández (operación de ligamentos) están en sanidad.

Contra Defensor Sporting, Aguirre recuperó a Javier Cabrera, un jugador importante para el plantel que estuvo ocho meses y medio alejado de las canchas.

Aguirre espera contar con Fernández si es que el martes, en el entrenamiento de la tarde, supera las exigencias físicas.

El probable equipo de Peñarol formaría con Washington Aguerre, Franco Escobar, Emanuel Gularte o Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi o Eduardo Darias; Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni; Matías Arezo.

Sebastián Britos, Brian Barboza, Kevin Rodríguez, Lucas Hernández, Germán Barbas, Facundo Batista, Abel Hernández, Luis Angulo, González y los que queden afuera entre Gularte/Lemos y Remedi/Darias irán al banco de suplentes.

Aguirre definirá si Cabrera va al banco o vuelve a dar minutos recién el lunes contra Central Español por el Torneo Intermedio.