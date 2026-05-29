Marcelo Bielsa completa la selección uruguaya para el Mundial 2026: Rodrigo Aguirre juega el último partido y viaja a Montevideo, para cerrar la lista

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , completará este lunes el plantel para el Mundial 2026 cuando reciba al último futbolista, Rodrigo Aguirre .

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El delantero de Tigres jugará este sábado 30 de mayo a partir de la hora 21 de Uruguay la final de la Concachampions, el principal torneo de clubes del fútbol centroamericano y de América del Norte, que su equipo afrontará ante Toluca.

También este sábado la AUF cumplirá las formalidades con FIFA y presentará la lista de 26 convocados para el torneo que comienza el 11 de junio.

Luego, la Asociación hará pública la nómina, a través de un video institucional.

Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa de la selección uruguaya, con la lista de convocados para el Mundial 2026 sobre la mesa

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La primera experiencia de la selección mayor bajo la conducción de Bielsa en la que la AUF presentó una lista de 26 jugadores fue en la Copa América 2024, cuando lo hizo de esta forma:

Embed - Convocados de la Selección Uruguaya para la Copa América 2024

Entre domingo y lunes la AUF hará pública la lista y Bielsa brindará el lunes a la hora 12 en el Complejo de la AUF una conferencia de prensa para responder sobre las convocatorias, la preparación para el Mundial y todos los temas de actualidad de la celeste.

Los 24 jugadores que entrenan con la selección

Hasta este viernes, la selección uruguaya entrenaba con 24 futbolistas, que fueron llegando y la AUF anunciando a medida que se iban integrando a los entrenamientos.

Goleros: Santiago Mele, Sergio Rochet, Fernando Muslera

Defensas: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno, Guillermo Varela

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Nicolás De la Cruz, Agustín Canobbio, Emiliano Martínez

Delanteros: Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez

Este sábado es esperado Josema Giménez, que llegará desde Madrid.

El lunes se completa con Aguirre.

La selección viajará a Playa del Carmen, donde montará su concentración durante el Mundial, el martes 9 de junio.

Debutará el lunes 15 frente a Arabia Saudita.