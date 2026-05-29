Un día de la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste: mirá el video del vlog con la intimidad de los futbolistas en una jornada de preparación para el Mundial 2026

La selección uruguaya compartió un video con el vlog de la jornada de entrenamientos de este jueves en el Complejo Uruguay Celeste, en el marco de la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Las imágenes captaron distintos momentos, como la llegada de los futbolistas, las sesiones de práctica, como los ratos libres en los que compartieron juegos, como un simulador de videojuegos, y pool.
Además, se mostraron charlas de los futbolistas y distintos sectores y detalles del Complejo Celeste, como una tabla histórica con los jugadores con más partidos en la selección, la sala de almuerzo y cocina, gimnasios y utilería, entre otros.
También se pudo ver la llegada de Agustín Canobbio, "el Melena", como lo llaman, quien se sumó este jueves, contando cambios que hubo en las salas del predio de la AUF, como los saludos con sus compañeros, quienes lo felicitaron por su último gol.
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Los 23 jugadores que entrenan en el Complejo Celeste
Goleros: Santiago Mele, Sergio Rochet, Fernando Muslera
Defensas: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno, Guillermo Varela
Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Nicolás De la Cruz, Agustín Canobbio
Delanteros: Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez