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El Observador / ENTREVISTA

Fabián Coito en Quedó Picando: el sueño de la selección uruguaya mayor, su palabra sobre la ausencia de Nahitan Nández y su pronóstico para el Mundial 2026

"Uruguay tiene equipo como para estar entre los ocho del mundo", afirmó el entrenador, que dirigió a la mayoría de los futbolistas de la selección que viajarán al Mundial 2026

29 de mayo de 2026 11:32 hs
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El exentrenador de las juveniles de la selección uruguaya Fabián Coito pasó por Quedó Picando, el programa deportivo del streaming de El Observador, donde aseguró que mantiene el deseo de ser "técnico fijo" de la selección mayor, habló de la ausencia de Nahitan Nández en la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 y dio su pronóstico para ese torneo.

El hoy integrante del área deportiva de Wanderers reconoció que pensó que tenía una oportunidad de dirigir la selección luego del Mundial 2018, cuando le tocó dirigir un amistoso ante México en Estados Unidos porque Óscar Tabárez aún no había renovado su contrato.

Coito recordó que en el primer entrenamiento llamó a Diego Godín para explicarle que iban a mantener las jugadas de pelota parada, y el jugador le contestó: "Mirá Fabián, no sé lo que me vas a decir, pero lo que te quiero decir es que nosotros vamos a hacer lo que vos digas".

"Ahí lo percibí", expresó el entrenador, que luego rememoró que Luis Suárez llegó un día después a la concentración en Estados Unidos y le preguntó por un entrenamiento que habían hecho el día anterior. "Ahí reconocimos que ellos sabían que era un cuerpo técnico serio", agregó.

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De todas formas, y aunque remarcó que se siente preparado para dirigir a la celeste tras su experiencia en la selección mayor de Honduras, el entrenador aclaró que la decisión del sucesor de Bielsa se tomará tras el Mundial.

Coito entrenó a la gran mayoría de los 26 futbolistas que representarán a la selección uruguaya en este Mundial, durante los 12 años que trabajó en las distintas selecciones juveniles de la celeste. Dentro de estos, destacó que le sorprendió el crecimiento de Maximiliano Araújo, al que conoció como centrocampista en las juveniles de Wanderers y al que probó de lateral izquierdo, un rol que hoy tiene en el Sporting Lisboa.

También tuvo como capitán en el Sudamericano Sub 20 de 2015, disputado en Uruguay, a Nahitan Nández, que se quedó afuera de la lista de Bielsa por decisión del entrenador. "Me duele desde la parte personal. Después, lo primero que yo digo, el día que el entrenador pierda la capacidad o la posibilidad de designar de acuerdo a lo que más conviene, pierde la esencia del entrenador", explicó Coito, que a pesar de tener un vínculo cercano con el jugador remarcó que el entrenador tendrá sus razones para no convocarlo.

Al ser consultado sobre cómo ve a la selección uruguaya en este Mundial, aseveró que "Uruguay tiene equipo como para estar entre los ocho del mundo".

"El perfil del equipo lo dan sus futbolistas, y el futbolista sabe que llega a lo máximo, al Mundial", expresó Coito, que también entiende que "están en la mejor edad esta gran generación de futbolistas uruguayos", entre los que destacó a Federico Valverde, Ronald Araújo Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte, todos dirigidos por él años atrás.

Repasá la entrevista completa de Fabián Coito con Quedó Picando:

Embed - FABIÁN COITO: "URUGUAY DEBERÍA ESTAR ENTRE LOS 8 MEJORES DEL MUNDO"

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