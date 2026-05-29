Emiliano Martínez está entre los convocados de la selección uruguaya para el Mundial 2026: el técnico de Palmeiras lo reveló y su padre mostró cómo lo felicitó el club

El mediocampista Emiliano Martínez será uno de los 26 futbolistas que viajará con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, según anunció el entrenador de Palmeiras , su club, Abel Ferreira , que elogió el crecimiento del futbolista.

Martínez era una de las pocas dudas que quedaba en la lista de 26 de Bielsa ya que, además de ser uno de los jugadores con menos minutos en la selección de la probable convocatoria, todavía no llegó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la celeste , debido a que este jueves jugó con su equipo contra Junior por la Copa Libertadores.

Tras un arranque de año con pocos minutos, el centrocampista de 26 años se ganó la titularidad en los últimos tres partidos del Palmeiras . Lleva 757 minutos en 17 partidos este semestre, un promedio de 44 minutos por encuentro.

Tras vencer a Junior por 4-1 y concretar su clasificación a octavos de la Libertadores (con Martínez en cancha los 90 minutos), Abel Ferreira explicó que debido a distintas lesiones que sufrió el plantel pasó a jugar con dos delanteros, y eso abrió lugar en el mediocampo para el centrocampista uruguayo.

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Tras ello, marcó que está "feliz" por el momento del volante, ya que reconoció que aunque el principio "no jugó mucho" en Palmeiras, siempre se mantuvo como "un ejemplo de profesionalismo" para el equipo.

"Siembra (trabaja) todos los días, con lluvia, con sol, con lluvia, con calor, trabaja para mejorar. Cuando tu siembras todo llega más tarde", destacó Ferreira, que luego reveló que Martínez "fue llamado a la selección".

20250124 Emiliano Martínez es nuevo jugador de Palmeiras Emiliano Martínez en su presentación como jugador de Palmeiras

Por otra parte, el padre de Emiliano Martínez también mostró en sus redes que el Palmeiras le regaló al futbolista un pin con el escudo del club y la bandera de Uruguay, para felicitarlo por su citación al Mundial.

"Felicitaciones por tu convocatoria para representar a tu selección en la Copa del Mundo de 2026. Es un motivo de enorme orgullo para toda la Familia Palmeiras verte alcanzar un momento tan especial en tu carrera. Tu dedicación, esfuerzo y compromiso te han llevado hasta aquí y todos nosotros celebraremos cada paso de esta nueva aventura contigo", se lee en la carta que recibió el jugador junto al obsequio.

"Este presente simboliza justamente esa unión y nuestro deseo de mucha suerte, éxito y felicidad en esta experiencia inolvidable", remarcó el club.

Emiliano Martínez lleva 10 partidos disputados con la selección uruguaya, en la que debutó el 14 de junio de 2023 contra Nicaragua, el primer partido del proceso de Marcelo Bielsa. Disputó dos encuentros por Eliminatorias (ante Paraguay y Venezuela) y estuvo en el plantel de la Copa América 2024, aunque no tuvo minutos.