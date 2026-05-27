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El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

Fernando Muslera se sumó a la selección uruguaya y Marcelo Bielsa ya cuenta con 20 jugadores a las órdenes; mirá la lista

Marcelo Bielsa ya cuenta con los tres arqueros que se perfilan para ir al Mundial 2026

27 de mayo de 2026 12:11 hs
Fernando Muslera al llegar al Complejo de la AUF

Fernando Muslera al llegar al Complejo de la AUF

El arquero Fernando Muslera se sumó este miércoles por la mañana a los entrenamientos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras jugar este martes por Copa Libertadores con su equipo, Estudiantes de La Plata, con victoria 1-0 ante DIM en Argentina, el golero de 39 años que va por su quinta Copa del Mundo cruzó el Río de la Plata y llegó en la mañana al Complejo Uruguay Celeste.

De esta forma, y a la espera de la lista oficial, Bielsa ya cuenta con los tres arqueros que se perfilan para ir al Mundial: Muslera, Sergio Rochet y Santiago Mele.

Fernando Muslera al llegar al Complejo de la AUF
Fernando Muslera al llegar al Complejo de la AUF

Fernando Muslera al llegar al Complejo de la AUF

Valverde y Maxi Araújo se sumaron

También este miércoles, se sumaron a las prácticas Federico Valverde y Maximiliano Araújo.

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"Siempre estoy ilusionado con levantar el trofeo. Es lo que más quiere uno, lo que siempre soñó de chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo", afirmó Valverde ante los medios de comunicación en el aeropuerto, aunque pidió cautela y abogó por ir "paso a paso".

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Ambos llegaron a Uruguay este martes por la noche y esta mañana se unieron a la celeste.

Los 20 jugadores que entrenan en el Complejo Celeste

Goleros: Santiago Mele, Sergio Rochet, Fernando Muslera

Defensas: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo

Delanteros: Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez

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