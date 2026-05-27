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Mientras entrena con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026, Rodrigo Zalazar fue incluido en el Once del Año de la Liga de Portugal junto a Maxi Araújo

Rodrigo Zalazar viene de cerrar la mejor temporada de su carrera en el Sporting Braga, y su rendimiento le valió un pase millonario al Sporting Lisboa

27 de mayo de 2026 11:43 hs
Rodrigo Zalazar en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026
Rodrigo Zalazar en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Foto: AUF

"Grandes actuaciones y magia pura fueron el ‘hechizo’ para asegurar un lugar", escribió la cuenta oficial de la Liga portuguesa al anunciar la inclusión de Zalazar en el once ideal del torneo, en el que también está su compañero en la celeste, y ahora en el Sporting Lisboa, Maximiliano Araújo.

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Los 30 millones de euros que el club de Lisboa pagó por Zalazar no son casualidad, ya que el centrocampista uruguayo nacido en España viene de cerrar la mejor temporada de su carrera.

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Zalazar anotó 23 goles y 8 asistencias en 47 partidos jugados con el Braga durante la temporada 2025/2026, con una participación de gol cada 106 minutos. Desde que debutó en Primera en 2019 (con el Korona Kielce de Polonia) nunca había superado los ocho goles en una sola temporada.

El centrocampista se sumó a los entrenamientos de la selección uruguaya para el Mundial el pasado 18 de mayo, y cuenta con altas chances de formar parte de los 26 convocados por Marcelo Bielsa para el torneo.

Tras debutar en los primeros amistosos del ciclo de Bielsa en 2023, el volante debió esperar dos años para volver a la celeste: fue convocado a las últimas dos dobles fechas de las Eliminatorias, en las que jugó dos de los cuatro partidos, y luego disputó cuatro de los seis últimos amistosos del combinado, perdiéndose los de la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia por una lesión muscular.

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