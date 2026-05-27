Un camión volcó en una rotonda de Canelones y desparramó cargamento de azúcar sobre la ruta

Un camión con zorra volcó en la mañana de este miércoles en la rotonda de las rutas 5 y 81, en Canelones , lo que provocó la caída de parte de la carga de azúcar sobre la calzada.

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Según informó Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 07:30, cuando el vehículo circulaba de norte a sur por ruta 5 y, por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio al tomar la rotonda.

A raíz del vuelco, la zorra quedó volcada sobre la ruta y parte de la carga terminó desparramada en la zona.

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El chofer resultó ileso y la prueba de espirometría realizada posteriormente arrojó resultado cero , de acuerdo a la información oficial.

Las autoridades señalaron que la circulación no presenta obstrucciones por el momento, aunque advirtieron que el tránsito podría verse afectado cuando comiencen las tareas de remoción con grúa.

En la zona había presencia de un leve banco de niebla al momento del accidente.