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Federico Valverde llegó a Uruguay y habló de la pelea con Tchouaméni: "Tuve el respaldo de mucha gente y el apoyo del club"

El jugador del Real Madrid se refirió de forma elíptica a su pelea con Aurélien Tchouaméni y dijo que espera que estos "mini obstáculos" lo lleven a ser un "mejor capitán en los próximos años"

26 de mayo de 2026 21:54 hs
Federico Valverde en el partido ante Inglaterra en Wembley. Archivo

Federico Valverde en el partido ante Inglaterra en Wembley. Archivo

Foto: EFE

Federico Valverde llegó en la noche de este martes a Uruguay junto a los futbolistas José María Giménez y Maximiliano Araújo para sumarse a los entrenamientos que dirige Marcelo Bielsa en la previa al Mundial 2026.

Valverde contó que estuvo hablando con Nández, por quien dijo sentir tristeza.

"Al final llevamos años jugando juntos, de amistad, de muy buena relación. Triste por él. Sé por el momento que está pasando él, es muy triste y doloroso. Pero hay que respetar lo que dice el entrenador", respondió el jugador.

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Sobre las posibilidades de Uruguay en el Mundial 2026, Valverde dijo que sueña con dejar al país "en lo más alto" y lograr una buena imagen, ya que la última fue en el Mundial de Sudáfrica 2010. "Crecimos con esa imagen y nos gustaría poder igualarlo".

Pero también dijo que la ilusión máxima es "levantar el trofeo". Valverde reconoció que se siente como un "referente" dentro de la selección y consideró que lo más importante es la "unión del equipo" y que todos compartan el "mismo objetivo".

La pelea con Aurélien Tchouaméni

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El festejo de Tchouameni
El festejo de Tchouameni

En las últimas semanas, Valverde fue noticia en España al protagonizar una pelea en el vestuario del Real Madrid con el francés Tchouaméni. Producto del altercado, el jugador uruguayo se golpeó la cabeza y sufrió un corte que lo obligó a estar de baja varias semanas.

Ambos futbolistas fueron sancionados por el club y obligados a pagar una multa de 500 mil euros.

Consultado sobre los factores "extradeportivos" de las últimas semanas, Valverde dijo estar "muy bien".

"Tuve el respaldo de mucha gente, el cariño de todos los aficionados del Real Madrid, el cariño y el apoyo del club. Hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro del fútbol, de la vida, uno aprende a crecer, a madurar como persona. Todo esto me va a llevar, capaz, a ser un mejor capitán en los próximos años y ojalá de seguir defendiendo el Real Madrid", cerró el madridista.

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