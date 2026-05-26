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El Ministerio del Interior relevó al jefe de la Zona Operacional IV de Montevideo tras el triple homicidio en el Cerro

La Zona Operacional en cuestión abarcaba al Cerro y al oeste de la ciudad y ahora estará a cargo de quien era el segundo jefe

26 de mayo de 2026 21:59 hs
Archivo

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Diego Battiste

El Ministerio del Interior relevó de su cargo de jefe operacional de la Zona IV de Montevideo, Charles Emerson Portugez, tras el triple homicidio en el Cerro, confirmaron desde la cartera a El Observador.

La Zona Operacional en cuestión abarcaba al Cerro y al oeste de la ciudad, y comprende varias dependencias policiales como las Seccionales 19na y la 24ta.

La medida se tomó en en la búsqueda de "mejora de resultados en la zona", informó Telenoche de Canal 4 en primera instancia. Ahora Juan Martín Da Luz, quien se desempeñaba como segundo jefe, asumirá como encargado interino.

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En las últimas horas del domingo se registró una balacera en el Cerro que dejó a tres personas muertas. El ataque armado ocurrió a las 22:00 horas sobre una casa ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos. Allí, según informó la Policía, un grupo de delincuentes llegó en un vehículo particular y comenzó a disparar contra la vivienda.

El ministro del Interior, Carlos Negro, definió como "masacre" el caso, cuando fue consultado en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores. Negro afirmó que es considerada una "zona candente", dada la "problemática de bandas criminales", en la que el ministerio ya está trabajando. Pero aclaró que los últimos acontecimientos son "muy del momento" y serán analizados para tomar "las decisiones que haya que tomar".

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