Así están las tablas de posiciones de la Copa Sudamericana: City Torque es la sensación y quedó por encima de Sao Paulo, River Plate, Botafogo, San Lorenzo y Olimpia

La campaña de Montevideo City Torque, que este martes igualó 2-2 ante Gremio en Porto Alegre, es la más destacada de un equipo uruguayo en los torneos de Conmebol en esta temporada 2026.
De los ocho clubes de la AUF que participaron y aún participan en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Marcelo Méndez es el que llegó más lejos, se ubicó entre los 16 mejores del segundo torneo de Conmebol y es el que más puntos sumó en la fase de grupos.
Torque ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno. Sumó 13 puntos, el máximo logrado por un equipo en la Conmebol hasta este martes y como primero se aseguró un lugar en octavos de final.
Los otros equipos uruguayos en las copas internacionales:
Nacional: juega este martes para definir si termina tercero en el grupo B, y podrá llegar a ocho puntos.
Peñarol: juega este miércoles y su máxima aspiración es culminar tercero. En el mejor caso podrá llegar a seis puntos.
Juventud: superó dos rondas de Copa Libertadores y en la tercera perdió pero avanzó a la fase de grupos de Copa Sudamericana. En el Grupo B del segundo torneo de Conmebol, ganó un partido en cinco y tiene seis puntos.
Liverpool: eliminado en segunda fase de Copa Libertadores
Racing y Defensor Sporting: fueron eliminados en la primera fase de la Copa Sudamericana y no avanzaron a la fase de grupos.