Así están las tablas de posiciones de la Copa Sudamericana: City Torque es la sensación y quedó por encima de Sao Paulo, River Plate, Botafogo, San Lorenzo y Olimpia

La campaña de Montevideo City Torque , que este martes igualó 2-2 ante Gremio en Porto Alegre, es la más destacada de un equipo uruguayo en los torneos de Conmebol en esta temporada 2026.

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De los ocho clubes de la AUF que participaron y aún participan en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana , el equipo dirigido por Marcelo Méndez es el que llegó más lejos, se ubicó entre los 16 mejores del segundo torneo de Conmebol y es el que más puntos sumó en la fase de grupos.

Torque ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno. Sumó 13 puntos , el máximo logrado por un equipo en la Conmebol hasta este martes y como primero se aseguró un lugar en octavos de final.

Los otros equipos uruguayos en las copas internacionales:

Gremio vs Montevideo City Torque: a qué hora juega hoy y dónde ver al equipo uruguayo que va por terminar primero en su grupo por Copa Sudamericana

Cienciano vs Juventud de Las Piedras: día, hora y dónde ver al equipo pedrense que va por la clasificación por Copa Sudamericana

Nacional: juega este martes para definir si termina tercero en el grupo B, y podrá llegar a ocho puntos.

Peñarol: juega este miércoles y su máxima aspiración es culminar tercero. En el mejor caso podrá llegar a seis puntos.

Juventud: superó dos rondas de Copa Libertadores y en la tercera perdió pero avanzó a la fase de grupos de Copa Sudamericana. En el Grupo B del segundo torneo de Conmebol, ganó un partido en cinco y tiene seis puntos.

Liverpool: eliminado en segunda fase de Copa Libertadores

Racing y Defensor Sporting: fueron eliminados en la primera fase de la Copa Sudamericana y no avanzaron a la fase de grupos.