Rodrigo Zalazar, reservado por la selección uruguaya para el Mundial 2026, pasará del Braga al Sporting Lisboa, donde será compañero de Maximiliano Araújo

El mediocampista Rodrigo Zalazar , uno de los 55 reservados de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 , cambiará de equipo en Portugal en las próximas horas. El uruguayo nacido en España pasará del Sporting Braga al Sporting Lisboa , donde será compañero de su compatriota Maximiliano Araújo .

Según informó el diario portugués A Bola, Zalazar viajó a Lisboa este martes para realizarse los estudios médicos y cerrar su pase al Sporting, que pagará 30 millones de euros por su pase y le dará un contrato de cinco años al jugador de 26 años.

Su pase a uno de los grandes de Portugal no es casualidad, ya que el mediocampista finalizará la mejor temporada de su carrera antes del Mundial 2026.

Zalazar lleva 23 goles y 8 asistencias en 41 partidos jugados con el Braga durante la temporada 2025/2026, con una participación de gol cada 106 minutos . Desde que debutó en Primera en 2019 (con el Korona Kielce de Polonia) nunca había superado los ocho goles en una sola temporada.

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El mediocampista se va del Braga con 126 partidos jugados, en los que aportó 39 tantos y 27 asistencias, y con una Copa de la Liga de Portugal obtenida en 2024.

Con un partido por disputar, su equipo ya sabe que finalizará la temporada cuarto en la Liga de Portugal con 58 puntos, clasificado a la fase preliminar de la UEFA Europa League.

Sporting Lisboa, en tanto, disputará la ronda previa de la Champions League como segundo en el torneo. Maximiliano Araújo fue una de sus figuras, comenzando como extremo izquierdo y finalizando la temporada en el lateral zurdo. Anotó siete goles y seis asistencias en 45 partidos, en una temporada que llamó la atención de grandes equipos de Europa.

El millonario pase le llega a Zalazar en medio de las semanas previas al Mundial 2026, para el que corre con chances de participar con la selección uruguaya ya que es uno de los 55 reservados por Marcelo Bielsa.

Tras debutar en los primeros amistosos del ciclo de Bielsa en 2023, el volante debió esperar dos años para volver a la celeste: fue convocado a las últimas dos dobles fechas de las Eliminatorias, en las que jugó dos de los cuatro partidos, y luego disputó cuatro de los seis últimos amistosos del combinado, perdiéndose los de la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia por una lesión muscular.