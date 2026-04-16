Otra buena para Marcelo Bielsa: Rodrigo Zalazar volvió a la convocatoria y su equipo, Braga, avanzó en Europa League

Sporting Braga logró una espectacular remontada y derrotó 4-2 a Betis en La Cartuja para clasificar a las semifinales de la Europa League. Rodrigo Zalazar estuvo en el banco de suplentes.

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Ausente en la última fecha FIFA donde Uruguay enfrentó a Inglaterra y Argelia, Zalazar dejó atrás la lesión muscular que lo tenía afuera de las canchas desde el pasado 22 de marzo.

El volante estuvo en el banco de suplentes pero no entró.

Marcelo Bielsa recupera así a un jugador que venía siendo convocado por el DT argentino a los anteriores cuatro amistosos y que tiene chances de asistir al Mundial 2026.

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Esta semana también se recuperó y volvió a entrenar Rodrigo Bentancur, lesionado el año pasado en Tottenham.

Braga había empatado 1-1 con Betis de local y este jueves arrancó perdiendo 2-0 con goles de Antony y Abde Ezzalzouli.

Sin embargo, los portugueses hilvanaron una épica remontada con goles de Pau Victor, Vitor Carvalho, Ricardo Horta de penal y Gorby.

Matías Vecino eliminado con Celta

20260409 SILAS STEIN / AFP Foto por SILAS STEIN / AFP Celta Vigo's Uruguayan midfielder #15 Matias Vecino looks on during the UEFA Europa League Quarter final First Leg football match between SC Freiburg and Celta Vigo in Freiburg, on April 9, 2026. (Phot Matías Vecino Foto: Silas Stein/AFP

Friburgo hizo historia este jueves al meterse por primera vez en las semifinales de la Europa League con una victoria por 3-1 contra Celta de Vigo en España.

El equipo de Julian Schuster ya tenía un pie en sus primeras semifinales europeas tras el triunfo por 3-0 en la ida de los cuartos de final, la semana pasada en Alemania.

Remataron la faena en Vigo, para imponerse por 6-1 en el global gracias al tanto inicial de Igor Matanovic (33') y al doblete de Yuito Suzuki (39' y 50').

En semifinales, Friburgo se enfrentará a Sporting de Braga.

Matías Vecino fue titular en Celta, fue amonestado a los 49' por entrada temeraria y salió sustituido a los 64'.

Aston Villa y la otra semifinal

Con el golero argentino Emiliano Martínez como titular, Aston Villa goleó 4-0 de local a Bologna y se metió en semis luego de haber ganado 3-1 en la ida de visitante.

Su rival será Nottingham Forest que derrotó de local 1-0 a Porto tras sacar de visitante un valioso 1-1.