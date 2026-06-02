"Si perdemos con Uruguay en Estados Unidos me quedo a vivir allá": mirá lo que dijo el periodista argentino Gustavo López, crítico de Marcelo Bielsa, en la previa del Mundial 2026

El periodista argentino Gustavo López , de la cadena ESPN, señaló que si Argentina pierde ante Uruguay en un hipotético cruce de 16avos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, no regresaría a su país.

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El comentario de López, quien suele ser crítico de Marcelo Bielsa, fue dirigido a sus compañeros de programa.

Lo que dijo el periodista argentino Gustavo López en la previa del Mundial 2026

Lo que dijo el periodista argentino Gustavo López en la previa del Mundial 2026

“Grabame: si nosotros perdemos con Uruguay en EEUU, me quedo a vivir allá , no vuelvo, sáquenme la visa, hagan lo que sea, comento hockey… Pero no vuelvo a bancarme a todos estos tipos”, señaló a la cámara.

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Ahora que salió la lista de Bielsa, ¿qué tanto acertó el álbum del Mundial 2026 con la selección uruguaya?

“¿Sabés lo que van a decir? ‘Qué feo Argentina como perdió, que paliza táctica de Bielsa, ya Scaloni no sirve más’... Los conozco de memoria a estos tipos”, agregó.

A lo que uno de los panelistas, expresó: “Quiero decirle con mucho respeto al presidente de Uruguay que a López ya tendrían que haberle negado la entrada por las cosas que dijo de la selección”

“No que estoy alquilando un departamento para diciembre - enero, así que bánquenme. Qué lindo que es”, agregó López.

“Pero a ustedes les tengo miedo”, les dijo a sus compañeros.

Gustavo López y sus críticas a Bielsa:

Gustavo López suele ser muy crítico con Marcelo Bielsa desde hace muchos años.

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