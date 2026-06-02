Boca Juniors le comunicó a Claudio Úbeda que no continuará como DT: mira los candidatos a reemplazarlo

El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors llegará a su fin el próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza su actual contrato con el club. En Argentina detallan que Marcelo Delgado , el director deportivo, le habría comunicado que no continuará en el cargo de cara al segundo semestre , en donde el Xeneize jugará la Copa Sudamericana .

Luego de quedar eliminado en octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán y quedar afuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, relegando a Boca a la Copa Sudamericana , Úbeda no seguiría en el cargo como entrenador de la institución Xeneize y se barajan algunos posibles reemplazantes.

Tyc Sports informó que se llevó a cabo una reunión entre el DT y el director deportivo, Marcelo Delgado, en la que le comunicaron oficialmente que no continuará al frente del equipo . El mensaje que le transmitieron incluyó el agradecimiento de la institución por haberse hecho cargo del plantel en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos tras la muerte de Miguel Ángel Russo , quien falleció durante su ciclo como entrenador del club.

La búsqueda del nuevo entrenador ya está en marcha. Varios DT fueron ofrecidos para asumir a partir del 18 de julio, cuando el cuadro azul y oro retome la actividad competitiva tras Mundial 2026.

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Algunos de los nombres que más les gustan a la dirigencia se encuentran actualmente con trabajo, lo que complica las negociaciones y obliga al club a evaluar distintas alternativas antes de tomar una decisión.

Entre los entrenadores que fueron ofrecidos al club aparece el nombre de Jorge Sampaoli, el técnico con pasado en la Selección Argentina, en la de Chile y en varios clubes de Europa y América.

En cuanto a los nombres que interesan, pero que la situación es compleja porque tienen trabajo son Antonio Mohamed, quién recientemente se consagró campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el Toluca de México, y Néstor Lorenzo, que afrontará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con la selección de Colombia.

El caso que más seduce en Boca es el de Lorenzo. El entrenador de la Selección de Colombia reúne consenso por su perfil, experiencia y forma de trabajo. No obstante, más allá de hasta dónde llegue en el Mundial, los tiempos juegan en contra de Boca, ya que un eventual llegada implicaría asumir con poca preparación ante el grupo y con muy poco margen de trabajo para afrontar los 16avos de la Copa Sudamericana.

Néstor Lorenzo y Mauricio "Chicho" Serna en el predio de Boca Juniors Néstor Lorenzo y Mauricio "Chicho" Serna en el predio de Boca Juniors @BocaJrsOficial ·

En el caso de Mohammed, el propio entrenador argentino se encargó de bajarle el tono a cualquier especulación: "No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá. Estoy muy contento, es un momento de mucha felicidad. Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa", dijo en charla con ESPN.