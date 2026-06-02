"Van a salir 15 jugadores": La contundente frase del presidente de River Plate sobre la renovación del plantel

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate de Argentina, planea una reestructuración en el fútbol del Millonario para después del Mundial 2026 que incluye una profunda limpieza de futbolistas en el plantel y un mercado de pases que le permita al club pelear por las competencias domésticas y aspirar a ganar la Copa Sudamericana.

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Con el departamento que se encarga del fútbol profesional en River, junto con el entrenador Eduardo Chacho Coudet, la institución de Núñez comenzará con una limpieza profunda en el plantel: "He instruido al director deportivo... Conversaciones que ya llevan tiempo y que ya estaban tomadas incluso previo a la final, en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo, el director deportivo y el entrenador... Hemos decidido, conjuntamente, que van a salir en torno a 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que comience este proceso desde hoy", afirmó en una entrevista con ESPN.

"Tenemos carencia en cuanto a rendimiento. No hemos tenido los resultados que quisimos. Eso hizo que, la caída en cuanto a rendimiento de un montón de jugadores, el técnico haya tenido que recurrir a juveniles", destacó el presidente, que luego agregó: "Hemos cambiado un formato que ha sido habitual en nosotros de esperar procesos y cumplir contratos, pero la lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible".

La llegada de Nicolás Otamendi y el mercado de pases En base al mercado de pases que afrontará River y en donde Coudet buscará pedir sus futbolistas para trabajar, Di Carlo se refirió a la llegada de Nicolás Otamendi, otro campeón del mundo.