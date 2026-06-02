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Nacional volvió a ser sancionado por culpa de sus hinchas tras la derrota ante Deportivo Maldonado: fue multado en 11 de 18 partidos de la Liga AUF Uruguaya 2026

El Tricolor ya lleva $ 1.279.318 acumulados en sanciones en lo que va de 2026, cifra que supera las multas que le impuso la AUF durante todo el 2025

2 de junio de 2026 8:56 hs
Hinchas de Nacional en el partido ante Deportivo Maldonado

Hinchas de Nacional en el partido ante Deportivo Maldonado

Foto: Dante Fernández/Focouy

Según se lee en el nuevo Boletín de Sanciones del comité, esta vez el Tricolor fue multado por distintos "cánticos" violentos entonados por su hinchada durante el partido, en el marco de la "responsabilidad objetiva de los clubes" (que indica que los clubes son responsables de las actitudes de sus hinchas en la cancha) que marca el Protocolo de Seguridad de la AUF.

Es el segundo partido consecutivo en el que Nacional es sancionado por las canciones de su hinchada, ya que también fue multado por este motivo tras el encuentro ante Albion. En esa ocasión, también recibió una pena por ingresar banderas de un tamaño mayor al permitido.

Las sanciones para Nacional por el comportamiento de su parcialidad ya son un tema recurrente. Tras un 2025 en el que superó los US$ 80.000 en multas(con US$ 53.000 en sanciones impuestas por Conmebol en la Copa Libertadores), este año el equipo ya lleva $ 1.279.318 acumulados en sanciones, alrededor de US$ 32.224. Esto significa que ya superó el total de multas que le impuso solo la AUF durante todo el 2025 (alrededor de US$ 27.000).

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El Bolso fue sancionado en 11 de los 18 partidos de la Liga AUF Uruguaya de este año, y a eso se suma que también fue multado por distintas infracciones de sus hinchas en la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol. En dos de los siete encuentros en los que no recibió una multa fue apercibido y advertido.

Las multas de Nacional en la temporada 2026

Torneo/ Fecha Rival Estadio Multa
Supercopa Uruguaya Peñarol Centenario 180 UR / $ 333.329
Apertura/ 1 Boston River Campeones Olímpicos (Florida) Advertencia
Apertura/ 2 Racing Gran Parque Central Apercibido
Apertura/ 3 Progreso Landoni (Durazno) 15 UR / $ 27.000
Apertura / 4 Peñarol Gran Parque Central 150 UR / $ 277.774
Apertura / 5 Juventud Parque Artigas (Las Piedras) 35 UR / $ 66.903
Apertura / 6 Wanderers Gran Parque Central 35 UR / $ 66.903
Apertura / 7 Defensor Sporting Franzini 25 UR / $ 47.888
Apertura / 10 Central Español Gran Parque Central 55 UR / $ 105.134
Apertura / 11 Deportivo Maldonado Burgueño Miguel (Maldonado) 45 UR / $ 86.149
Apertura / 12 Liverpool Centenario 65 UR / $ 124.437
Apertura / 15 Cerro Gran Parque Central 25 UR / $ 47.934
Intermedio / 2 Albion Gran Parque Central 35 UR / $ 67.107
Intermedio / 3 Deportivo Maldonado Burgueño Miguel (Maldonado) 15 UR / $ 28.760
TOTAL $ 1.279.318

Las sanciones de Peñarol en el 2026

Con cinco sanciones económicas en su temporada en la Liga AUF Uruguaya, Peñarol fue perjudicado por la conduta de sus hinchas en $ 865.466, equivalente a unos US$ 21.800.

Estas multas se suman a los US$ 24.462 que debió pagar por el comportamiento de sus hinchas en el partido ante Platense por la Copa Libertadores, torneo en el que puede sumar nuevas sanciones ante Corinthians porque sus hinchas treparon el alambrado y lanzaron pirotecnia no autorizada.

En este sentido, el carbonero lleva pagados US$ 46.262 en multas, unos $ 1.815.814. La cifra todavía está lejos de los los US$ 244.000 que Peñarol pagó en multas durante el 2025, entre sanciones de la AUF y la Conmebol.

Torneo/ Fecha Rival Estadio

Multa

Supercopa Uruguaya Nacional Centenario 200 UR / $ 370.366
Apertura/ 2 Central Español Burgueño Miguel (Maldonado) 30 UR / $ 64.814
Apertura/ 3 Deportivo Maldonado Campeón del Siglo 150 UR / $ 277.000
Apertura/ 13 Wanderers Centenario 35 UR / $ 67.005
Libertadores/ 4 Platense Vicente López (Buenos Aires) US$ 24.462 / $ 950.348
Intermedio/ 1 Liverpool Campeón del Siglo 45 UR / $ 86.281
TOTAL $ 1.815.814

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