Nacional volvió a ser sancionado por culpa de sus hinchas tras la derrota ante Deportivo Maldonado: fue multado en 11 de 18 partidos de la Liga AUF Uruguaya 2026

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) volvió a multar a Nacional por el comportamiento de sus hinchas en la derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado , en un encuentro disputado este domingo en el Campus de Maldonado por la tercera fecha del Torneo Intermedio .

Según se lee en el nuevo Boletín de Sanciones del comité, esta vez el Tricolor fue multado por distintos "cánticos" violentos entonados por su hinchada durante el partido, en el marco de la "responsabilidad objetiva de los clubes" (que indica que los clubes son responsables de las actitudes de sus hinchas en la cancha) que marca el Protocolo de Seguridad de la AUF.

Es el segundo partido consecutivo en el que Nacional es sancionado por las canciones de su hinchada , ya que también fue multado por este motivo tras el encuentro ante Albion . En esa ocasión, también recibió una pena por ingresar banderas de un tamaño mayor al permitido.

Las sanciones para Nacional por el comportamiento de su parcialidad ya son un tema recurrente . Tras un 2025 en el que superó los US$ 80.000 en multas (con US$ 53.000 en sanciones impuestas por Conmebol en la Copa Libertadores), este año el equipo ya lleva $ 1.279.318 acumulados en sanciones , alrededor de US$ 32.224 . Esto significa que ya superó el total de multas que le impuso solo la AUF durante todo el 2025 (alrededor de US$ 27.000).

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El Bolso fue sancionado en 11 de los 18 partidos de la Liga AUF Uruguaya de este año, y a eso se suma que también fue multado por distintas infracciones de sus hinchas en la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol. En dos de los siete encuentros en los que no recibió una multa fue apercibido y advertido.

Las multas de Nacional en la temporada 2026

Torneo/ Fecha Rival Estadio Multa Supercopa Uruguaya Peñarol Centenario 180 UR / $ 333.329 Apertura/ 1 Boston River Campeones Olímpicos (Florida) Advertencia Apertura/ 2 Racing Gran Parque Central Apercibido Apertura/ 3 Progreso Landoni (Durazno) 15 UR / $ 27.000 Apertura / 4 Peñarol Gran Parque Central 150 UR / $ 277.774 Apertura / 5 Juventud Parque Artigas (Las Piedras) 35 UR / $ 66.903 Apertura / 6 Wanderers Gran Parque Central 35 UR / $ 66.903 Apertura / 7 Defensor Sporting Franzini 25 UR / $ 47.888 Apertura / 10 Central Español Gran Parque Central 55 UR / $ 105.134 Apertura / 11 Deportivo Maldonado Burgueño Miguel (Maldonado) 45 UR / $ 86.149 Apertura / 12 Liverpool Centenario 65 UR / $ 124.437 Apertura / 15 Cerro Gran Parque Central 25 UR / $ 47.934 Intermedio / 2 Albion Gran Parque Central 35 UR / $ 67.107 Intermedio / 3 Deportivo Maldonado Burgueño Miguel (Maldonado) 15 UR / $ 28.760 TOTAL $ 1.279.318

Las sanciones de Peñarol en el 2026

Con cinco sanciones económicas en su temporada en la Liga AUF Uruguaya, Peñarol fue perjudicado por la conduta de sus hinchas en $ 865.466, equivalente a unos US$ 21.800.

Estas multas se suman a los US$ 24.462 que debió pagar por el comportamiento de sus hinchas en el partido ante Platense por la Copa Libertadores, torneo en el que puede sumar nuevas sanciones ante Corinthians porque sus hinchas treparon el alambrado y lanzaron pirotecnia no autorizada.

En este sentido, el carbonero lleva pagados US$ 46.262 en multas, unos $ 1.815.814. La cifra todavía está lejos de los los US$ 244.000 que Peñarol pagó en multas durante el 2025, entre sanciones de la AUF y la Conmebol.