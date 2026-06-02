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Finlandia regala viajes con todo incluido: hospedaje y gastos cubiertos: ¿Cómo participar desde Uruguay?

La propuesta forma parte de la campaña "Have Some Finnish", creada para dar a conocer la cocina local a nivel internacional

2 de junio de 2026 9:41 hs
Have Some Finnish

Have Some Finnish

Finlandia lanzó una convocatoria internacional que permitirá a 16 personas viajar gratis al país nórdico para descubrir su gastronomía tradicional. La iniciativa, impulsada por la oficina de turismo Visit Finland, cubrirá los gastos de traslado, alojamiento, comidas y actividades durante una experiencia culinaria de cuatro días que se realizará en setiembre de 2026.

La propuesta forma parte de la campaña "Have Some Finnish", creada para dar a conocer la cocina local a nivel internacional. Los organizadores sostienen que, pese a que la nación es reconocido por sus paisajes, saunas y por liderar el ranking mundial de felicidad, su tradición gastronómica sigue siendo poco conocida fuera de sus fronteras.

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¿Cómo es el viaje gratuito que ofrece Finlandia?

La experiencia se desarrollará en dos regiones diferentes del país. Un grupo de participantes viajará a la zona de Costa y Archipiélago, mientras que otro recorrerá la región de Laponia. En cada destino habrá ocho invitados seleccionados entre postulantes de todo el mundo.

Los viajeros podrán degustar menús diseñados por reconocidos chefs finlandeses, elaborados con ingredientes locales y recetas inspiradas en las tradiciones culinarias del país. Además de las comidas, el programa incluirá actividades vinculadas con la cultura y el entorno natural de cada región.

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Según informó Visit Finland, los gastos de vuelos, hospedaje, traslados internos, comidas y actividades estarán cubiertos por la organización.

Entre los platos más representativos de la gastronomía finlandesa figuran la sopa de salmón, los pasteles de Carelia, el estofado carelio, el pan de centeno, la carne de reno salteada y distintos postres elaborados con frutos del bosque. Estas especialidades surgieron como las más mencionadas en una encuesta nacional realizada para diseñar los menús del programa.

¿Cómo participar de la convocatoria que realiza Finlandia desde Uruguay?

La inscripción está abierta para personas de cualquier país y puede realizarse de manera individual o junto a un acompañante. Los interesados deben completar un formulario en la página oficial de la campaña y participar en un desafío en redes sociales.

Para postularse es necesario publicar un video en Instagram o TikTok explicando por qué se desea participar de la experiencia gastronómica en Finlandia. Además, se debe utilizar el hashtag #HaveSomeFinnish y etiquetar las cuentas oficiales de Visit Finland.

Finlandia

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 9 de junio y los seleccionados serán anunciados el 29. Los viajes se realizarán durante setiembre.

Con esta iniciativa, Finlandia busca posicionar su cocina entre los grandes atractivos turísticos del país y atraer visitantes interesados en las experiencias gastronómicas, un segmento que gana cada vez más relevancia dentro de la industria del turismo internacional.

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