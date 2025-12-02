La AUF multó a Peñarol y Nacional por el comportamiento de sus hinchas en las finales clásicas, y se confirmó la sanción contra Javier Méndez

Hinchada de Nacional en la final contra Peñarol disputada en el Gran Parque Central

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) multó a Peñarol y Nacional por el comportamiento de sus respectivas hinchadas en las finales clásicas de la Liga AUF Uruguaya , que terminaron con el tricolor como campeón del año 2025.

La mayor sanción se la llevó Peñarol , que deberá pagar 300 Unidades Reajustables (UR) , unos $ 551.724 (o US$ 13.606) a valor de noviembre, por entonar cánticos violentos e ingresar banderas de un tamaño superior al permitido en la final de ida disputada el domingo 23 de noviembre en el Campeón del Siglo.

Cómo informó Referí, la AUF constató varias irregularidades cometidas por la hinchada de Peñarol en ese clásico. El partido se demoró 15 minutos por la presencia de banderas verticales y paraguas, se ingresó pirotecnia y se pasaron banderas de una tribuna a otra , entre otros incidentes. También se constató que el club permitió el ingreso del padre de Matías Arezo , quien está en la lista de inhabilitados para entrar a espectáculos deportivos.

Con esta última multa, el carbonero superó los US$ 244.000 en multas durante el 2025, entre sanciones de la AUF y la Conmebol. Solo en el Torneo Clausura fue multado por más de un millón de pesos , en la mayoría de los casos por el ingreso de banderas.

Por otra parte, Nacional fue sancionado con 130 UR, unos $ 239.080 o US$ 5.895, también por el ingreso de banderas de tamaño prohibido y la entonación de cánticos violentos en el clásico de este domingo en el Gran Parque Central.

La multa para el tricolor llega luego de que la institución alba intentara blindar el Gran Parque Central de cara al partido. El club cerró el estadio desde el viernes para impedir el ingreso de hinchas con objetos que le pudieran acarrear sanciones y solo dejó que los palquistas pasaran a aprovisionar sus lugares en horarios restringidos.

Con esta última sanción, el tricolor superó los US$ 80.000 en multas en 2025, por distintas infracciones cometidas por sus hinchas en la Supercopa Uruguaya, la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores. Solo por este último torneo internacional debió pagar US$ 53.000.

La AUF no sancionó a ninguno de los dos clubes con partidos a puertas cerradas para el comienzo de la temporada 2026. Durante este año, Nacional tuvo cinco partidos sin su gente y Peñarol seis.

Se confirmó la sanción contra Javier Méndez

Además de las sanciones contra Peñarol y Nacional, la Comisión Disciplinaria de la AUF también confirmó la sanción contra el defensa carbonero Javier Méndez, quien se fue expulsado en la primera final clásica.

Mendez fue expulsado por juego brusco, desobediencias e injurias, tras insultar a Javier Burgos cuando se retiraba de la cancha.

La AUF sancionó al defensor con tres partidos de suspensión. Como informó Referí, esta era la sanción mínima para este tipo de infracciones.

Méndez ya cumplió el primer partido de sanción en la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya. También se perderá la Supercopa Uruguaya, en la que jugarán nuevamente Nacional y Peñarol, y la primera fecha del campeonato de 2026.