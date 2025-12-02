El emocionante recuerdo de Nicolás Lodeiro al ser campeón con Nacional y lo último que se sabe sobre su continuidad en el tricolor

Nicolás Lodeiro , el volante que volvió a Nacional a mitad de año y que se coronó campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 tras ganarle las finales a Peñarol con el 1-0 del partido de vuelta en el Gran Parque Central, realizó un emocionante posteo en sus redes sociales este lunes.

Luego de los festejos, el volante que ingresó en la segunda final y que recuperó la pelota de la que salió el gol de Christian Ebere, se manifestó en sus redes.

“Sueño cumplido”, comentó en Instagram , con una foto doble que por un lado tiene el recuerdo de un festejo junto a su padre Alfonso (fallecido en 2011) del campeonato 2008/2009 con Nacional, el primero y único que tenía hasta este domingo, y otra junto a su hijo del actual festejo en el Parque.

Su hijo mayor fue uno de los que más disfrutó de la celebración en el campo de juego, acompañando a su padre en todo momento.

La continuidad de Lodeiro

Tras los festejos, Lodeiro habló en zona mixta sobre el campeonato: “Puede ser el cierre de mi carrera”, dijo al hablar del título logrado contra Peñarol, “que significa mucho”, y en el Gran Parque Central. “En mi casa”, según declaró.

Sus dichos llamaron la atención porque el sanducero llegó a mitad de año a los tricolores, tras varios años amagando con esa posibilidad, y firmó un contrato a rendimiento para su renovación de cara a 2026, lo que por sus actuaciones se daría por hecho que será extendido, si bien con Jadson Viera no tuvo muchas oportunidades.

Este lunes, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, señaló: “Lodeiro no se va” y recordó que el volante le pidió que le extienda el contrato hasta junio de 2026 porque su deseo era jugar la próxima Copa Libertadores.

Además, en el club quieren que siga, al igual que Sebastián Coates y Mauricio Pereyra, dos de los jugadores referentes del plantel que también podrían dejar el fútbol tras el título logrado este domingo.