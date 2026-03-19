Flor de Maroñas: una mujer murió y un adolescente resultó herido tras ataque a balazos a una vivienda

Un ataque a balazos contra una vivienda en el barrio Flor de Maroñas terminó con una mujer de 42 años muerta y un adolescente de 16 años herido .

El hecho se produjo este miércoles entre las calles Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto , según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

De acuerdo con el consignado medio, una persona en moto se detuvo frente a la vivienda y comenzó a efectuar varios disparos contra ella, escapando después del lugar .

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Producto del ataque, el menor y la mujer resultaron heridos, siendo ambos trasladados con vida hasta la policlínica de Malinas .

El joven de 16 años fue estabilizado por el personal médico y se encuentra fuera de peligro; sin embargo, la otra víctima falleció ante la gravedad de sus lesiones.

En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica. El caso se encuentra en manos del departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios, quienes comandarán la investigación.

La vivienda donde tuvo lugar la balacera está a escasos metros de la casa donde vivía Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre.

En el mismo barrio, horas atrás, una beba de un año resultó herida de bala en la noche del lunes en Sebastopol esquina Rubén Darío.

En este caso, los disparos ocurrieron también desde la calle mientras la menor se encontraba junto a su madre.