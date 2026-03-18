Policía investiga el hallazgo de un hombre sin vida en Reducto: la víctima tenía un disparo en el abdomen

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública con una herida de arma de fuego a la altura del abdomen , informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

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El cuerpo de la víctima fue encontrado esta madrugada por un vecino en las inmediaciones de las calles Alfredo García Morales esquina Abayubá , en el barrio Reducto .

Hasta allí se dirigió personal policial que en la escena constató la presencia de un hombre tendido en la vía pública y sin signos vitales aparentes .

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Inicialmente, el hecho fue catalogado como "muerte dudosa" al no encontrarse "signos visibles de violencia" en el fallecido.

Sin embargo, la situación cambió luego de que la Policía Científica constatara en el cuerpo una herida por disparo de arma de fuego a la altura del abdomen.

En la escena de los hechos se constató la presencia de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

Hasta el momento no se revelaron datos sobre la situación o identidad del fallecido.

El asesinato está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Fiscalía de Homicidios de 3.er turno.