Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

Policía investiga el hallazgo de un hombre sin vida en Reducto: la víctima tenía un disparo en el abdomen

El cuerpo de la víctima fue encontrado esta madrugada a la altura de las calles Alfredo García Morales esquina Abayubá

18 de marzo de 2026 12:44 hs
Policía investiga hallazgo de un hombre muerto

Policía investiga hallazgo de un hombre muerto

Foto: Leonardo Carreño

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública con una herida de arma de fuego a la altura del abdomen, informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

El cuerpo de la víctima fue encontrado esta madrugada por un vecino en las inmediaciones de las calles Alfredo García Morales esquina Abayubá, en el barrio Reducto.

Hasta allí se dirigió personal policial que en la escena constató la presencia de un hombre tendido en la vía pública y sin signos vitales aparentes.

Más noticias

ADN confirmó que cuerpo encontrado en aguas de Maldonado pertenecía a pescador que había desaparecido en Cabo Polonio

Policía y la Intendencia de Montevideo desmantelan cementerio de autos quemados en plaza de Boix y Merino

Inicialmente, el hecho fue catalogado como "muerte dudosa" al no encontrarse "signos visibles de violencia" en el fallecido.

Sin embargo, la situación cambió luego de que la Policía Científica constatara en el cuerpo una herida por disparo de arma de fuego a la altura del abdomen.

En la escena de los hechos se constató la presencia de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

Hasta el momento no se revelaron datos sobre la situación o identidad del fallecido.

El asesinato está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Fiscalía de Homicidios de 3.er turno.

Las más leídas

"No alcanza con tener un familiar con cáncer": cómo funcionan los estudios genéticos que serán financiados por el FNR en el Clínicas

El gobierno anunció cuatro medidas inmediatas para combatir los "excesos burocráticos" y mejorar competitividad

Manchester City 1-2 Real Madrid: con un gran Vinícius Jr. y una buena presentación de Federico Valverde los merengues ganaron de visita y clasificaron a cuartos en la Champions League

Delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira parte a Cuba este miércoles para acompañar llegada de ayuda humanitaria

Temas

policía hombre Barrio Reducto arma de fuego

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos