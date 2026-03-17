"Muerte dudosa": un hombre de 36 años fue encontrado muerto dentro de un pozo séptico en Montevideo

El cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de un pozo séptico

Un hombre de 36 años fue hallado muerto dentro de un pozo séptico en Montevideo , según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado. El caso está siendo investigado como "muerte dudosa" , aseguran desde la Policía.

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En la tarde de este lunes, efectivos policiales concurrieron a una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Zucara y Santos Dumont y allí se entrevistaron con un hombre de 43 años de edad, hermano del fallecido.

El hombre les manifestó a los oficiales que "hacía días" no veía a su hermano y que, al concurrir a su casa, "observó dentro del pozo séptico frente a su casa, una campera de él" .

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Ante esto, dieron aviso al personal de la Dirección Nacional de Bomberos , quienes encontraron dentro del séptico el cuerpo de la víctima.

Personal de emergencia médica se dirigió hasta el lugar y constató el fallecimiento del hombre de 36 años.

Efectivos de Policía Científica acudieron a la escena de los hechos y realizaron los relevamientos correspondientes. El caso está ya en manos de la Fiscalía de Flagrancia.