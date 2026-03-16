"Estaba totalmente desnudo": un hombre se atrincheró en su apartamento en Punta Carretas y arrojó objetos por el balcón

Un hombre de 63 años que estaba "totalmente desnudo" se atrincheró este lunes en la mañana en un apartamento en Punta Carretas y tiró varios objetos por el balcón.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), un testigo del incidente contó cómo, durante la mañana, el hombre salió rumbo al balcón y, previo a lanzar varios objetos, se sentó en una silla .

"En un momento empezó a hablar y a decir cosas y comenzó a tirar cosas para abajo. Entraba para adentro y sacaba cosas y volvía a tirar ", contó y añadió que el sexagenario "estaba totalmente desnudo" .

HOMICIDIO Capturaron a un hombre de 28 años que estaba requerido por un homicidio en Plácido Ellauri: lo encontraron jugando a las cartas

INSÓLITO Un hombre fue apuñalado por $ 30 en Soriano: el agresor permanece prófugo

De acuerdo a lo informado por el consignado medio, entre los objetos arrojados por el adulto mayor estuvo una mesa de vidrio y una silla, que quedó colgada en un árbol .

Tras presenciar este hecho, el testigo y otras personas dieron aviso a la Policía, quienes se dirigieron hasta el lugar para contener al hombre.

Una vez allí, los oficiales subieron hasta el noveno piso del edificio e ingresaron al apartamento del hombre, reduciéndolo luego de que éste no cooperara.

El edificio donde ocurrió el incidente se ubica en calles 21 de Setiembre y Coronel Mora.