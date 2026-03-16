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"Estaba totalmente desnudo": un hombre se atrincheró en su apartamento en Punta Carretas y arrojó objetos por el balcón

El incidente tuvo lugar este lunes por la mañana en un edificio ubicado en las calles 21 de Setiembre y Coronel Mora

16 de marzo 2026 - 13:46hs
Hombre se atrincheró en su apartamento

Hombre se atrincheró en su apartamento

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

Un hombre de 63 años que estaba "totalmente desnudo" se atrincheró este lunes en la mañana en un apartamento en Punta Carretas y tiró varios objetos por el balcón.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), un testigo del incidente contó cómo, durante la mañana, el hombre salió rumbo al balcón y, previo a lanzar varios objetos, se sentó en una silla.

"En un momento empezó a hablar y a decir cosas y comenzó a tirar cosas para abajo. Entraba para adentro y sacaba cosas y volvía a tirar", contó y añadió que el sexagenario "estaba totalmente desnudo".

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De acuerdo a lo informado por el consignado medio, entre los objetos arrojados por el adulto mayor estuvo una mesa de vidrio y una silla, que quedó colgada en un árbol.

Tras presenciar este hecho, el testigo y otras personas dieron aviso a la Policía, quienes se dirigieron hasta el lugar para contener al hombre.

Una vez allí, los oficiales subieron hasta el noveno piso del edificio e ingresaron al apartamento del hombre, reduciéndolo luego de que éste no cooperara.

El edificio donde ocurrió el incidente se ubica en calles 21 de Setiembre y Coronel Mora.

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Temas:

hombre Punta Carretas policía balcón

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