/ Nacional / ARMADA

Paysandú: encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del río Uruguay

De acuerdo con los resultados de la autopsia, el fallecimiento del hombre se produjo por causas naturales

15 de diciembre 2025 - 8:37hs
Camioneta de Prefectura / Imagen de archivo

Camioneta de Prefectura / Imagen de archivo

Armada Nacional

Un cuerpo sin vida fue hallado este domingo en aguas del río Uruguay, a la altura de la costanera norte y la calle Nº9, informó la Prefectura de Paysandú.

Según dijeron desde la Armada Nacional, el hallazgo se dio luego de que un llamado al servicio 911, sobre las 18:00, alertara sobre la presencia de una persona flotando en el lugar.

Tras el aviso, Prefectura Nacional Naval desplegó móviles terrestres y fluviales y localizó en el espejo de agua el cuerpo de un hombre no identificado, de aproximadamente 50 años.

Minutos más tarde, sobre las 18:15, personal médico de una emergencia móvil se hizo presente en la zona y constató el fallecimiento.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de Turno, Joaquín Suárez, quien dispuso la intervención de Policía Científica y del médico forense.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Prefectura continúa trabajando en la identificación del cuerpo y en la determinación precisa de las circunstancias en las que se produjo el hecho.

