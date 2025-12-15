Paysandú: encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del río Uruguay

Un cuerpo sin vida fue hallado este domingo en aguas del río Uruguay , a la altura de la costanera norte y la calle Nº9 , informó la Prefectura de Paysandú.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según dijeron desde la Armada Nacional, el hallazgo se dio luego de que un llamado al servicio 911 , sobre las 18:00 , alertara sobre la presencia de una persona flotando en el lugar.

Tras el aviso, Prefectura Nacional Naval desplegó móviles terrestres y fluviales y localizó en el espejo de agua el cuerpo de un hombre no identificado , de aproximadamente 50 años .

POLICIALES Detuvieron a un hombre por intentar abusar de una joven de 21 años en los baños de la Facultad de Psicología

HOMICIDIO Un hombre fue asesinado en Las Acacias: el homicidio ocurrió mientras había niños jugando en la vereda

Minutos más tarde, sobre las 18:15 , personal médico de una emergencia móvil se hizo presente en la zona y constató el fallecimiento .

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de Turno, Joaquín Suárez, quien dispuso la intervención de Policía Científica y del médico forense.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Prefectura continúa trabajando en la identificación del cuerpo y en la determinación precisa de las circunstancias en las que se produjo el hecho.