Paysandú: encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del río Uruguay

Un cuerpo sin vida fue hallado este domingo en aguas del río Uruguay, a la altura de la costanera norte y la calle Nº9, informó la Prefectura de Paysandú.
Según dijeron desde la Armada Nacional, el hallazgo se dio luego de que un llamado al servicio 911, sobre las 18:00, alertara sobre la presencia de una persona flotando en el lugar.
Tras el aviso, Prefectura Nacional Naval desplegó móviles terrestres y fluviales y localizó en el espejo de agua el cuerpo de un hombre no identificado, de aproximadamente 50 años.
Minutos más tarde, sobre las 18:15, personal médico de una emergencia móvil se hizo presente en la zona y constató el fallecimiento.
El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de Turno, Joaquín Suárez, quien dispuso la intervención de Policía Científica y del médico forense.
De acuerdo con los resultados de la autopsia, el fallecimiento se produjo por causas naturales.
Prefectura continúa trabajando en la identificación del cuerpo y en la determinación precisa de las circunstancias en las que se produjo el hecho.