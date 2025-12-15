El sentido intercambio entre Nahitan Nandez y Míchel, el DT español que dejó Al-Qadsiah: "Estaré triste y con nostalgia de no verte a diario"

Nahitan Nandez , el lateral de la selección uruguaya, le dedicó un sentido mensaje a Míchel González , el reconocido DT español que no seguirá al frente de Al Qadsiah, el equipo en el que juega el jugador celeste.

A través de sus redes, le escribió una nota al entrenador a modo de despedida: “Mister, no tengo palabras de agradecimiento hacia vos y todo tu staff: Adrián, Quique y Charli”.

“Gracias por tus enseñanzas en lo futbolístico, por tu apoyo y por preocuparte en todo momento por nosotros. Pero sobre todas las cosas, gracias por ser la persona que sos”, agregó el uruguayo .

“Creaste una familia. Un gran grupo de personas con valores, que siempre tratamos de pelear por un mismo objetivo. ¡Nos vemos pronto, un abrazo enorme!”, sostuvo.

La respuesta de Míchel para Nahitan Nandez

Por su parte, Míchel histórico exjugador de Real Madrid y la selección de España, tuvo su respuesta para el uruguayo.

“Será difícil por no decir imposible encontrar tanto valor humano en un grupo que decididamente fuera por delante con tanta fuerza. Tú, Nahitan, eras uno de los primeros que con tu bondad y generosidad personal y profesional hiciera que todo haya merecido la pena; hasta esta despedida incluso. Estaré triste y con nostalgia de no verte a diario. Grande chaval”, le escribió.

El fin del vínculo entre Míchel González y Al-Qadsiah

El entrenador Míchel González y el Al-Qadsiah terminaron su relación este domingo tal y confirmó el club saudí a través de un comunicado oficial como resultado de "un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva".

Míchel llegó al Al-Qadsiah en la temporada 2023/24. Consiguió un ascenso y el pasado curso terminó en la cuarta posición del campeonato saudí y alcanzó la final de Copa. Dejará atrás 78 partidos con más de un 60 % de partidos ganados.

20240818 Nahitan Nández en su nuevo club de Arabia Saudita, Al Quadsiah ante N'Golo Kanté de Al Ittihad Nahitan Nández en su nuevo club de Arabia Saudita, Al Quadsiah ante N'Golo Kanté de Al Ittihad

"El club Al-Qadsiah ha confirmado hoy que ha acordado separarse del entrenador del equipo de fútbol masculino, Míchel González. Esta decisión es el resultado de un proceso de revisión planificado liderado por la dirección ejecutiva y el consejo de administración del club, centrado en garantizar la progresión continúa del equipo en alineación con las ambiciones a largo plazo y los objetivos estratégicos del club", explicó el Al-Qadsiah.

Además, añadió que quiere expresar el "agradecimiento y reconocimiento" a Míchel y a su equipo por su gran "profesionalidad, dedicación y valiosas contribuciones" a lo largo del tiempo que estuvo en el banquillo del Al-Qadsiah.

"Míchel siempre será considerado parte de la familia de Al-Qadsiah y todos los que están relacionados con el club recordarán con cariño el ascenso a la liga profesional saudí y el logro de llegar a la final de la Copa del Rey. El club le desea mucho éxito en la próxima etapa de su carrera", apuntó.

El club saudí aún no ha encontrado un sustituto para Míchel e informó de que está actuando "rápidamente" para nombrar un nuevo entrenador que se haga cargo de unos jugadores que reanudarán la Saudi Pro League dentro de una semana tras un parón de la competición que comenzó en el mes de noviembre.

Con base en EFE