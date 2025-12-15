Guillermo Almada muy cerca de pasar a dirigir en LaLiga de España: dejó Valladolid y negocia con Oviedo, que busca DT y que tiene al uruguayo Fede Viñas

Real Oviedo, que tras perder en Sevilla por 4-0 suma 10 puntos en 16 jornadas, es penúltimo de Primera División, ha destituido a su técnico Luis Carrión y negocia con el uruguayo Guillermo Almada , quien está en Valladolid de Segunda división.

El entrenador ya transmitió su voluntad de salir de Real Valladolid y el equipo ya confirmó que Sisinio González asume la responsabilidad de dirigir al primer equipo, de manera interina, de cara al próximo partido de LaLiga Hypermotion ante la Sociedad Deportiva Eibar.

Se cierra así el capítulo de Almada en el libro de Real Valladolid, a pesar de que l os propietarios del club habían dejado claro su apoyo al entrenador uruguayo.

La oferta de Oviedo, donde juega el uruguayo Federico Viñas , para convertirse en el tercer entrenador de esta temporada ha superado al "ilusionante proyecto" de los blanquivioletas que le atrajo al inicio de la presente campaña.

El equipo "está por encima de cualquier persona"

Real Valladolid ha apartado a Guillermo Almada de sus funciones como entrenador del primer equipo y busca entrenador cuando restan veinticuatro jornadas de liga, ha confirmado este lunes uno de los dos presidentes del club, Gabriel Solares.

El equipo "está por encima de cualquier persona" y "no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio", ha argumentado Solares durante una rueda de prensa respecto al interés mutuo, confirmado por el propio Guillermo Almada, que Oviedo, de Primera división, ha mostrado por contratar sus servicios.

Tras perder este pasado domingo ante el Sevilla (4-0), Oviedo ocupa la penúltima posición, se encuentra a cinco puntos del equipo que marca la salvación, y ha decidido prescindir de su entrenador, Luis Carrión, quien a su vez se hizo cargo del equipo cuando el pasado octubre fue despedido Velko Paunovic, artífice del ascenso.

Oviedo, gestionado por el grupo mexicano Pachuca que encabeza Jesús Martínez, contactó horas después con el Real Valladolid para interesarse por su entrenador, el uruguayo Guillermo Almada, al que conoce por haberlo sido hasta el pasado verano de Pachuca, equipo al que clasificó para el Mundial de Clubes celebrado en junio y que dejó para sentarse en el banco del descendido Valladolid.

Almada, según ha explicado Solares, transmitió ayer al club su interés por escuchar la oferta de Oviedo, justo el mismo día en que Real Valladolid perdió ante el Andorra (0-1) para ocupar la décima plaza de la segunda división, a tres puntos de los puestos de playoff de ascenso a primera y a cuatro del descenso a 1ª RFEF.

"Para mí, desde ese momento, dejó de ser nuestro entrenador. Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio", ha afirmado Solares, empresario mexicano que representa a la firma Ignite Sports, accionista mayoritaria de la entidad blanquivioleta.

Se busca entrenador

En un principio, ha proseguido en su relato, "era algo inviable, pero hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo, por eso está separado de sus funciones en el día de hoy (lunes), y el primer equipo ha sido entrenado por Sisi", ayudante de Almada, exjugador del Valladolid y extécnico de su cantera.

La dirección deportiva trabaja en la búsqueda de otro entrenador "en lo que se finiquita la salida de Almada", ha confirmado antes de referirse a él como "un extraordinario entrenador" con el se quería continuar.

"Pero él ha tomado sus decisiones. Hay otros muy buenos y alguno de ellos será considerado para ser el que dirija al Real Valladolid", ha añadido Solares, quien reconoció que lo sucedido les ha cogido a todos por sorpresa, incluida la plantilla.

Sisi dirigirá ante el Éibar

El presidente ha insistido en que su cometido es el de "hacer respetar al Real Valladolid siempre", al tiempo que ha dejado claro que el vestuario "no está por una persona sino por la institución y portar este escudo debe ser un orgullo para todos los que estén en el club".

Durante esta semana, Sisi, exjugador blanquivioleta y técnico de categorías inferiores desde la campaña pasada, se pondrá a los mandos del primer equipo para tratar de sumar los tres puntos en Éibar este próximo viernes.

"Nos quedan veinticuatro jornadas en las que vamos a dar la vida por volver a Primera. Hay que sacar los puntos que vienen para lograr los objetivos y conseguir un entrenador que nos ayude a potenciar las cualidades que tenemos", ha concluido.

Sisinio en Valladolid

Por tanto, este viernes, "Sisi" será el encargado de sentarse en el banco de Ipurua, tras regresar a la disciplina blanquivioleta la pasada campaña, ya como técnico, y estar al frente del Juvenil B y del Juvenil A, ha confirmado la entidad a través de su página web.

Como jugador, llegó a portar el brazalete de capitán y disputó un total de 160 partidos oficiales en dos etapas, entre 2006 y 2008, y entre 2009 y 2012.

Con base en EFE