El mensaje para Marcelo Bielsa sobre Fernando Muslera de Santiago Ascacíbar, el capitán de Estudiantes de La Plata, compañero del uruguayo; mirá el video

Ascacíbar elogió a Muslera por su actuaciones en Estudiantes tras la final ante Racing, y le envió un mensaje al DT de Uruguay; mirá el video

15 de diciembre 2025 - 8:40hs

En la celebración, y mientras hacían un intercambio en vivo por TV, Ascacíbar elogió a Muslera por su actuaciones en el equipo y en la final.

“Es arquero de otro nivel. Tiene otro nivel”, dijo el capitán de Estudiantes.

Y luego, le envió un mensaje al entrenador de la selección uruguaya: “Espero que Bielsa esté mirando…”, afirmó en declaraciones a ESPN, mientras que desde el estudio le decían que lo estaba postulando para que regrese a la selección.

ARGENTINA

El penal que Fernando Muslera le atajó a Gastón Martirena, su primer título con Estudiantes y el destaque a las personas que lo hicieron decidir por el Pincha y no por Peñarol

CAMPEÓN

El rotundo mensaje de Fernando Muslera sobre por qué eligió Estudiantes y no Peñarol recordando una frase de su esposa Patricia Callero: "Vos tenés que estar donde te quieren"

Muslera, de 39 años, respondió cómo había sido su experiencia en Estudiantes, club al que llegó este año tras no haber arreglado con Peñarol.

“Me están haciendo trabajar. Yo les decía que venía a Sudamérica a estar tranquilo después de tantos años, y me están haciendo laburar más”, dijo.

Muslera y la selección uruguaya

El pedido de Ascacíbar se suma a las palabras que recientemente señaló Celso Otero, ex ayudante técnico del Maestro Óscar Tabárez, quien señaló que el arquero tiene nivel de selección.

“Es una de esas personas que merecería representar a Uruguay hasta el último de los días”, comentó.

Muslera es un histórico de la selección uruguaya, con 133 partidos, jugados entre 2009 y el último en junio de 2022, campeón de la Copa América 2011 y mundialista en 2010, 2014, 2018 y 2022.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) homenajeó a Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Martín Cáceres, los cinco jugadores que llegaron a cuatro mundiales en el Mundial Qatar 2022.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) homenajeó a Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Martín Cáceres, los cinco jugadores que llegaron a cuatro mundiales en el Mundial Qatar 2022.

En junio de ese año jugó su último amistoso, perdiendo la titularidad con Sergio Rochet, quien fue el golero de Qatar 2022, en el que Muslera fue suplente.

Luego, el arquero no ha formado parte del actual ciclo de Marcelo Bielsa.

El título de Muslera en Estudiantes

Fernando Muslera, uno de los baluartes del Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura, ponderó el título logrado por el club platense.

“Quiero agradecer a todos los hinchas que vinieron a Santiago del Estero, a los que se quedaron en La Plata, a las familias de los jugadores y a la mía en especial que está en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes, porque este club es una locura. Y estoy contento de haber colaborado para lograr el título”, dijo.

“Nos daban por muertos pero Estudiantes sabe de imposibles. Los penales se viven con tranquilidad y por suerte pude brindar mi granito de arena para darle el título a estos chicos que metieron un año con mucho sube y baja para terminar coronando y festejando un título”.

“Las cosas pasan por algo. El fútbol es impredecible y hoy Estudiantes se lleva un título más para una institución que se está acostumbrando a levantar copas y eso suma para el futuro y los chicos que llegan al primer equipo. Estudiantes con los valores que tiene es un club modelo y con mentalidad europea”, concluyó.

