"Soy muy de tauro": Jorge Díaz aclaró por qué no se publicó la denuncia contra Cardama y respondió reclamo de Ojeda

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , respondió a los cuestionamientos del senador Andrés Ojeda por la no divulgación de la denuncia penal presentada por el gobierno en el caso Cardama y aclaró que si fuera por él daría la información "mañana", pero están esperando un "informe jurídico" que les dé la "certeza" de que si comparten datos del contrato no están "violando la ley" .

"Nosotros no hicimos pública la denuncia porque hay un artículo en el Código del Proceso Penal que establece cierta reserva para las actuaciones durante las investigaciones que no estén formalizadas ", explicó este lunes en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Tras esto, Díaz se refirió al pedido de acceso a la información pública solicitado semanas atrás por el senador colorado Andrés Ojeda, pidiendo tener acceso a la denuncia penal presentada en el caso Cardama .

En su cuenta de X, el legislador de la oposición cuestionó el accionar del gobierno en este tema y aseguró que el viernes 5 de este mes venció el plazo para dar respuesta al pedido .

"El viernes 5/12 venció el plazo sin obtener respuesta alguna del gobierno, siendo que la interpelación a la ministra de Defensa por este tema se produciría el 10/12. Recibimos respuesta firmada por Jorge Díaz el día 12/12, una semana después de vencido el plazo", señaló.

Dicha respuesta, apuntó Ojeda, vino con una "adjudicación de 20 días más plazo". Ante esto, el político colorado aseveró: "La ley sostiene que la prórroga de plazo debe tener razones fundadas, aquí no hay tal argumento. Es bien fácil, debe -tan solo- darnos copia de lo que presentó o en su caso, los fundamentos para negarse a hacerlo".

CARDAMA

1- En el marco de la ley de acceso a la información pública (18.381) le pedimos a la Presidencia de la República que nos haga llegar la denuncia penal presentada por el Gobierno con todos sus antecedentes.

2- El viernes 5/12 venció el plazo sin obtener respuesta…

— Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) December 15, 2025

Sobre esto, Díaz afirmó que el gobierno "está en plazo". "El criterio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, no en este caso, sino en todos, es que cuando se pide un acceso y luego se solicita una ampliación, el plazo no se computa desde el pedido, sino desde la ampliación", aseguró.

"Nosotros, desde la ampliación, que es desde donde se debe computarse, estábamos perfectamente en plazo", añadió.

Después, explicó que el "motivo" detrás del pedido de adjudicación de 20 días más de plazo es "porque está a estudio".

"¿Por qué está a estudio? Porque el antecedente inmediato que tenemos durante la administración anterior, en el caso Astesiano, firmado por el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se negó el acceso a la información en ese caso. Tenemos un antecedente inmediato de negativa del Poder Ejecutivo, entonces nosotros estamos estudiando esa posibilidad para ver si efectivamente corresponde o no", dijo.

"Uno tiene que tener un informe jurídico que le dé la certeza de que si damos la información, no estamos violando la ley. Ese es el único tema que hay acá. Si es por mí, lo damos mañana. El tema es que tenemos que actuar dentro del marco legal", agregó.

Finalmente, para cerrar el tema y en tono de broma, el prosecretario recurrió a un juego de palabras y dijo que es "muy de tauro", en referencia a los spots en redes sociales de Ojeda cuando se postuló como candidato a la Presidencia por el Partido Colorado.