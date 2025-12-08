Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / TORRE EJECUTIVA

Jorge Díaz sobre el caso Cardama: "No hay ningún tipo de proceso de mediación en este momento"

El prosecretario de la Presidencia dijo que hubo una especie de propuesta que la empresa presentó a través de Gonzalo Fernández pero "no hubo avances"

8 de diciembre 2025 - 13:39hs
Archivo. Jorge Díaz

Archivo. Jorge Díaz

Foto: Leonardo Carreño

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, aseguró que "en este momento no hay ningún proceso de mediación" abierto con el astillero Cardama y que se “están desarrollando los actos jurídicos tendientes a cumplir con lo que el presidente ordenó”.

“No hay ningún tipo de proceso de mediación en este momento”, dijo Díaz en diálogo con el programa De no olvidar de Topic Media.

Otros jerarcas del gobierno como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, o incluso el presidente Yamandú Orsi habían dicho que el gobierno estaba en un proceso de mediación para renegociar el contrato.

Más noticias
Murió el hombre que había matado a su expareja en Treinta y Tres 
TREINTA Y TRES

Murió el hombre de 53 años que mató a su expareja en Treinta y Tres

negro aseguro que en nada mas que nueve meses interior tuvo mejores resultados que todo el periodo de gobierno anterior
SEGURIDAD

Negro aseguró que "en nada más que nueve meses" Interior tuvo "mejores resultados que todo el período de gobierno anterior"

Sin embargo, Díaz aseguró que en este momento no hay una mediación y agregó que hubo un “intento de propuesta” para negociar por parte del astillero pero que quedó por el camino.

“Hubo un intento de propuesta que no permitió avanzar, sin perjuicio de lo cual nosotros seguimos estando abiertos, activos”, aseguró y agregó que esa propuesta llegó a través del abogado Gonzalo Fernández, mandatado por la empresa para buscar una solución, pero que “no hubo avances”.

Embed - DE NO OLVIDAR con Sofi Romano y Diego Cayota | EN VIVO

Consultado sobre si el proceso sigue hacia la rescisión del contrato con la empresa española que está construyendo las dos patrullas oceánicas, Díaz dijo: “todo sigue hacia las direcciones que el presidente ordenó, hay diferentes alternativas y vamos caminando tratando de resolver esta situación que es altamente perjudicial para el país”.

El gobierno decidió y anunció en conferencia de prensa el 22 de octubre iniciar las acciones para rescindir el contrato firmado por Cardama luego de identificar que una de las empresas presentadas por el astillero como garantía era “de papel”, sin actividad económica y que fue disuelta por el regulador de Reino Unido.

Cardama, el astillero que se quedó con la obra a través de un llamado a precios que fue cuestionado, asegura que también fue estafada por Eurcommerce (la empresa disuelta) y dice que la primera patrulla se viene construyendo dentro de los plazos previstos.

Temas:

Jorge Díaz Cardama

Seguí leyendo

Las más leídas

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Paola Bianco y Gaspar Valverde
GASPAR VALVERDE

"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos