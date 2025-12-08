Jorge Díaz sobre el caso Cardama: "No hay ningún tipo de proceso de mediación en este momento"

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, aseguró que "en este momento no hay ningún proceso de mediación" abierto con el astillero Cardama y que se “están desarrollando los actos jurídicos tendientes a cumplir con lo que el presidente ordenó”.

“No hay ningún tipo de proceso de mediación en este momento”, dijo Díaz en diálogo con el programa De no olvidar de Topic Media.

Otros jerarcas del gobierno como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, o incluso el presidente Yamandú Orsi habían dicho que el gobierno estaba en un proceso de mediación para renegociar el contrato.

Sin embargo, Díaz aseguró que en este momento no hay una mediación y agregó que hubo un “intento de propuesta” para negociar por parte del astillero pero que quedó por el camino.

“Hubo un intento de propuesta que no permitió avanzar, sin perjuicio de lo cual nosotros seguimos estando abiertos, activos”, aseguró y agregó que esa propuesta llegó a través del abogado Gonzalo Fernández, mandatado por la empresa para buscar una solución, pero que “no hubo avances”.

Consultado sobre si el proceso sigue hacia la rescisión del contrato con la empresa española que está construyendo las dos patrullas oceánicas, Díaz dijo: “todo sigue hacia las direcciones que el presidente ordenó, hay diferentes alternativas y vamos caminando tratando de resolver esta situación que es altamente perjudicial para el país”.

El gobierno decidió y anunció en conferencia de prensa el 22 de octubre iniciar las acciones para rescindir el contrato firmado por Cardama luego de identificar que una de las empresas presentadas por el astillero como garantía era “de papel”, sin actividad económica y que fue disuelta por el regulador de Reino Unido.

Cardama, el astillero que se quedó con la obra a través de un llamado a precios que fue cuestionado, asegura que también fue estafada por Eurcommerce (la empresa disuelta) y dice que la primera patrulla se viene construyendo dentro de los plazos previstos.