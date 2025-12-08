"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

El comunicador y humorista, Gaspar Valverde, murió este lunes luego de estar internado en el CTI del Sanatorio Americano tras sufrir una h emorragia intracraneal, confirmaron a El Observador fuentes de su ámbito laboral.

El actor sufrió un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre , conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA). Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma , es decir una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes.

En el correr de las últimas horas, varios de sus compañeros y colegas de los medios lo despidieron en redes sociales , entre los que se encontró la comunicadora y actriz Paola Bianco.

En su publicación, Bianco publicó un duro mensaje donde apuntó contra los que "lo dejaron de lado" . "Ahora todos hablan y no entienden qué pasó, por qué no estaba en los medios, qué horror..." , comenzó.

"Cuando lo dejaron de lado, cuando no tuvo oportunidades, nadie saltó", dijo, y llamó a tener "respeto" con la familia y amigos.

"Nadie sabe qué pasa al otro cuando atacan y hablan sin saber. Muy injusto todo", continuó.

Luego, la actriz añadió: "El dolor y la tristeza mata por dentro también. Lástima que muchas veces, ya es tarde. Después puede ser nunca".