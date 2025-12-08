Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / GASPAR VALVERDE

"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

La comunicadora despidió a su excompañero de pantalla y criticó a quienes ahora lo despiden pero en su momento "lo dejaron de lado"

8 de diciembre 2025 - 11:53hs
Paola Bianco y Gaspar Valverde

Paola Bianco y Gaspar Valverde

El comunicador y humorista, Gaspar Valverde, murió este lunes luego de estar internado en el CTI del Sanatorio Americano tras sufrir una hemorragia intracraneal, confirmaron a El Observador fuentes de su ámbito laboral.

El actor sufrió un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre, conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA). Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma, es decir una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes.

Más noticias
Gaspar Valverde 
CAUSA DE MUERTE

De qué murió Gaspar Valverde: los detalles de la causa de su fallecimiento

murio gaspar valverde: que es un aneurisma cerebral, cuales son sus sintomas y como prevenirlo

Murió Gaspar Valverde: qué es un aneurisma cerebral, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo

En su publicación, Bianco publicó un duro mensaje donde apuntó contra los que "lo dejaron de lado". "Ahora todos hablan y no entienden qué pasó, por qué no estaba en los medios, qué horror...", comenzó.

"Cuando lo dejaron de lado, cuando no tuvo oportunidades, nadie saltó", dijo, y llamó a tener "respeto" con la familia y amigos.

"Nadie sabe qué pasa al otro cuando atacan y hablan sin saber. Muy injusto todo", continuó.

Luego, la actriz añadió: "El dolor y la tristeza mata por dentro también. Lástima que muchas veces, ya es tarde. Después puede ser nunca".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paobianco/status/1998024368065278218&partner=&hide_thread=false

Temas:

Gaspar Valverde Paola Bianco Televisión

Seguí leyendo

Las más leídas

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
FÚTBOL

Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos