"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

El comunicador y humorista, Gaspar Valverde, murió este lunes luego de estar internado en el CTI del Sanatorio Americano tras sufrir una hemorragia intracraneal, confirmaron a El Observador fuentes de su ámbito laboral.
El actor sufrió un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre, conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA). Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma, es decir una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes.
En el correr de las últimas horas, varios de sus compañeros y colegas de los medios lo despidieron en redes sociales, entre los que se encontró la comunicadora y actriz Paola Bianco.
En su publicación, Bianco publicó un duro mensaje donde apuntó contra los que "lo dejaron de lado". "Ahora todos hablan y no entienden qué pasó, por qué no estaba en los medios, qué horror...", comenzó.
"Cuando lo dejaron de lado, cuando no tuvo oportunidades, nadie saltó", dijo, y llamó a tener "respeto" con la familia y amigos.
"Nadie sabe qué pasa al otro cuando atacan y hablan sin saber. Muy injusto todo", continuó.
Luego, la actriz añadió: "El dolor y la tristeza mata por dentro también. Lástima que muchas veces, ya es tarde. Después puede ser nunca".
