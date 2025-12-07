Gaspar Valverde se encuentra muy grave en CTI tras sufrir una hemorragia intracraneal

El comunicador y humorista, Gaspar Valverde , está internado en el CTI del Sanatorio Americano tras sufrir una h emorragia intracraneal , según confirmaron a El Observador fuentes de la salud.

El actor sufrió un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre , conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA). Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma , es decir una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes.

Valverde tiene dos hijas de 17 y 14 años con su colega Karina Vignola , con quien se casó en 2011 y de la cual se separó en 2022. Ambos comunicadores se conocieron trabajando en el programa que por entonces conducía Omar Gutiérrez a inicios de la década del 2000.

Una biografía publicada por Montevideo Portal recuerda que inició su formación en El Circular, donde estudió con Chaty Peláez y Nubel Espino, y debutó en teatro para niños antes de incorporarse a la televisión. Con el correr de los años, participó en ciclos como Maxi Animados, Bienes Gananciales, De Igual a Igual, Yo y Tres más, Polémica en el Bar, entre otros. A lo largo de su carrera, trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa, y Álvaro Navia integrándose a programas de gran llegada popular.

En julio de 2023, confesó atravesar problemas de salud mental debido a la muerte de su padre, la separación matrimonial y el juicio con Álvaro Navia por Polémica en el Bar.

En abril de 2024, tuvo una de las últimas participaciones junto a su expareja. El humorista estuvo invitado al programa de streaming de Vignola donde repasaron los años de convivencia.

A fines de ese año, debieron suspender la grabación de otro programa de streaming el cual integraba y en el que invitaba a diferentes personalidades con una comida mediante. Ese día, cuando estaban en la mesa Diego Godín y Rosina Benenati, el conductor se empezó a sentir mal. Desde allí lo trasladaron al Hospital Maciel y luego fue internado en Sanatorio Americano, donde estuvo en observación. En esa oportunidad, comentó que los estudios médicos le dieron "bien", pero que los doctores le recomendaron que se cuide del estrés.

Recientemente, se incorporó al canal de streaming Fipo TV para sumarse al programa Fuera de Lugar con Damián Lescano y Shay Levert.