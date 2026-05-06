Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que alcanzarán a siete departamentos del país.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Según informó el organismo oficial del tiempo, la advertencia será actualizada a las 09:30 o "ante cambios significativos".

De acuerdo con Meteorología, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes ".

Tragedia en Paysandú: el niño de ocho años que murió viajaba sin cinturón y su padre, el conductor, dio positivo a la espirometría

Inumet cesó su alerta naranja y actualizó la amarilla por vientos muy fuertes y persistentes: las localidades afectadas

En tal sentido, el organismo advierte que en zonas de tormentas se podrá registrar "intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas

Cerro Largo: Arévalo.Colonia : Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: todo el departamento.

Florida : Goñi.

Paysandú: Merinos.Río Negro : Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó : Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.