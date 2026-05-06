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Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes, según Inumet

6 de mayo de 2026 7:40 hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (5).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que alcanzarán a siete departamentos del país.

Según informó el organismo oficial del tiempo, la advertencia será actualizada a las 09:30 o "ante cambios significativos".

De acuerdo con Meteorología, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

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En tal sentido, el organismo advierte que en zonas de tormentas se podrá registrar "intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas

Cerro Largo: Arévalo.Colonia : Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: todo el departamento.

Florida : Goñi.

Paysandú: Merinos.Río Negro : Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó : Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

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